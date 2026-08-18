Homem é preso após enforcar e ameaçar matar esposa em Triunfo

Por pvhnoticias.com

Publicada em 18/08/2026 às 08h50

Um homem foi preso nesta segunda-feira (17), acusado de agredir e ameaçar matar a esposa em uma residência no distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari.

A motivação seria porque o casal está em processo de separação e o suspeito não aceita o fim do relacionamento.

Segundo a PM, o indivíduo chegou na casa e depois de enforcar a esposa que estava dormindo, disse que iria trabalhar e na volta a mataria na frente das três filhas dela, em seguida impediu que uma das crianças pedisse socorro.

Assim que o suspeito saiu a vítima foi até o quartel da PM pedir ajuda e uma guarnição fez a prisão do agressor que ainda resistiu, sendo encaminhado ao Departamento de Flagrantes. A vítima relatou ainda que esta não foi a primeira vez que foi ameaçada por ele e a família dele.