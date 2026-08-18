Motociclista morre após colisão frontal contra ônibus escolar na zona rural

Por Newsrondonia.com

Publicada em 18/08/2026 às 08h50

O motociclista Luan de 24 anos, não resistiu aos graves ferimentos decorrentes de uma colisão frontal entre sua motocicleta Honda Bros e um ônibus escolar na manhã desta segunda-feira, 17 de agosto de 2026. O acidente ocorreu na Linha 205, na zona rural do município de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia.

O coletivo escolar realizava o transporte de estudantes para o distrito de Rondominas no período da manhã quando houve a batida. Devido à violência do impacto, a motocicleta ficou sob a dianteira do ônibus, e o para-brisa do lado esquerdo do veículo pesado foi completamente destruído.

Luan recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente prestados por uma equipe de plantão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondominas. Exames preliminares de raio-X indicaram pelo menos três fraturas graves, além de sinais evidentes de traumatismo severo provocado pelo choque contra o coletivo.

Diante da gravidade do quadro clínico, o jovem foi transferido em caráter de urgência para o Hospital Regional de Ji-Paraná, onde passou por atendimento intensivo, mas acabou falecendo em decorrência da extensão dos ferimentos.