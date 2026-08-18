Mulher é brutalmente agredida pelo marido no distrito de Nova Colina

Por rondoniatual.com

Publicada em 18/08/2026 às 08h40

Uma mulher foi vítima de uma violenta agressão durante a madrugada desta segunda-feira (17), no distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná. O caso é tratado como uma grave tentativa de feminicídio.

Segundo as informações apuradas, a vítima teria sido agredida pelo próprio marido durante toda a noite. O homem teria utilizado um cabo de enxada, cabo de vassoura e outros objetos para atacar a mulher, provocando diversas lesões pelo corpo.

A violência deixou a vítima com um corte profundo na cabeça, além de vários hematomas e ferimentos. Também existe suspeita de fratura em um dos braços, devido à intensidade das agressões.

Ainda conforme as informações iniciais, o homem teria acusado a esposa de estar mantendo uma suposta traição. Até o momento, porém, não há confirmação de que a acusação feita pelo agressor tenha qualquer fundamento.

A situação terminou com a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi preso pela guarnição comandada pelo sargento Freitas e encaminhado para a UNISP, onde deverá ficar à disposição da Justiça.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades, que irão apurar toda a dinâmica da violência e as circunstâncias que levaram à brutal agressão.

A violência contra a mulher pode ser denunciada. Em situações de emergência, procure imediatamente a Polícia Militar.