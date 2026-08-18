Câmara recebe representantes de banco para tratar de crédito e fortalecimento da agricultura familiar

Por GUAJARA NOTÍCIAS

Publicada em 18/08/2026 às 08h56

O presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, vereador Eliel Nunes Silvino, acompanhado do vereador Augustinho Figueiredo, recebeu, no gabinete da Presidência, representantes do Banco da Amazônia para tratar de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à ampliação do acesso ao crédito rural no município.

Participaram da reunião o gerente da Agência do Banco da Amazônia em Guajará-Mirim, João Ximenes, e o gerente Regional do Varejo Oeste II, Marcelo Miranda.

Durante o encontro, os representantes do banco apresentaram as linhas de financiamento disponíveis para produtores e microempreendedores rurais, destacando a atuação do Banco da Amazônia no fomento à agricultura familiar na Região Norte por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

Para 2026, o FNO conta com previsão de R$ 16 bilhões em recursos destinados ao desenvolvimento da Região Norte, ampliando as possibilidades de financiamento para atividades produtivas.

Crédito para pequenos produtores

Em Guajará-Mirim, o Banco da Amazônia vem ampliando a aplicação de recursos por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e do Microcrédito Produtivo Orientado (MPO Rural), este último desenvolvido em parceria com a EMATER-RO.

O MPO Rural é direcionado principalmente aos microempreendedores e pequenos produtores da área rural, oferecendo crédito com juros subsidiados pelo Governo Federal por meio do FNO.

Entre as modalidades apresentadas estão linhas específicas para mulheres, homens e jovens, com valores que podem chegar a R$ 20 mil, R$ 12 mil e R$ 8 mil, respectivamente. As operações possuem prazo de até 24 meses e taxa de juros de 0,5% ao ano, com possibilidade de rebate de 40% para pagamentos realizados de forma adimplente, conforme as condições da linha de crédito.

Recursos chegam às comunidades indígenas

Durante a reunião, também foi destacada a atuação do Banco da Amazônia junto às comunidades indígenas Lage Novo e Lage Velho. Segundo os representantes da instituição, já foram celebradas 30 operações de crédito, totalizando aproximadamente R$ 500 mil destinados ao fomento das atividades produtivas das comunidades.

No âmbito do PRONAF, o banco informou ainda que já foram aplicados em Guajará-Mirim R$ 3.482.782,31, distribuídos em 84 operações de crédito.

A instituição informou que permanece trabalhando para ampliar a oferta de crédito rural no município, especialmente para os pequenos produtores, buscando estimular a produção, a geração de renda e o desenvolvimento das atividades econômicas no campo.

A reunião reforçou a disposição do Poder Legislativo em manter o diálogo com instituições públicas e privadas e apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento econômico e social de Guajará-Mirim.

Câmara Municipal de Guajará-Mirim — diálogo, parceria e compromisso com o desenvolvimento do município.