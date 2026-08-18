Prefeitura realiiza Audiência Pública de apresentação do Estudo Técnico Socioambiental de Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 09h16

Quem olha para Espigão d'Oeste vê serras, rios, gente forte e uma terra que não para de crescer. Mas para que esse crescimento chegue com justiça e cuidado a cada esquina do nosso município, é preciso conhecer, em detalhes, quem somos e o que temos. Foi com esse espírito que, na tarde de ontem, 17 de agosto, realizamos a Audiência Pública de apresentação do Estudo Técnico Socioambiental de Espigão d'Oeste.

O estudo, conduzido pela empresa Alto Uruguai Engenharia & Planejamento, trouxe dados técnicos detalhados do município: aspectos populacionais, ambientais, econômicos e sociais que desenham, com precisão, a realidade do nosso território. Essas informações são a base para que cada decisão pública seja tomada com responsabilidade, olhando para o que Espigão d'Oeste realmente precisa.

Estiveram presentes membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo e produtores do município, demonstrando que a gestão compartilhada é o caminho mais seguro para um futuro sustentável. A presença de cada um desses segmentos reforça um compromisso coletivo com a transparência e com o desenvolvimento ordenado de Espigão d'Oeste.

Para o cidadão Espigãoense, o impacto é direto e concreto. Um estudo socioambiental bem feito significa: estradas planejadas sem destruir o que precisa ser preservado, serviços públicos chegando onde realmente faltam, zoneamento que protege rios e nascentes, e políticas que respeitam quem vive da terra e da produção. É o seu dia a dia sendo considerado em cada linha técnica.

Espigão d'Oeste é maior quando seus dados servem ao povo. Este estudo não fica numa gaveta: ele orienta ações, norteia investimentos e garante que o crescimento da nossa cidade aconteça com respeito ao meio ambiente e dignidade às pessoas. É assim que se governa com transparência.

A gestão municipal segue comprometida com a publicidade dos atos administrativos, conforme determina o Art. 37, §1º da Constituição Federal. Você, Espigãoense, é parte fundamental desse processo. Acompanhe os próximos passos deste estudo e participe das decisões que moldam o futuro da nossa terra.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação