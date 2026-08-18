Vera Paixão lança oficialmente campanha a deputada federal com inauguração de comitê e adesivaço

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 09h15

A candidata a deputada federal Dra. Vera Paixão realizou neste domingo (16), em Vilhena, o ato oficial de lançamento de sua campanha, com a inauguração do comitê e um adesivaço que reuniu apoiadores e moradores da cidade. O evento também permitiu que a população conhecesse de perto a candidata, suas propostas e o projeto de representação de Vilhena e do Cone Sul na Câmara dos Deputados.

Durante o evento, Vera destacou a importância de a região eleger um representante comprometido com as demandas locais e com capacidade de articulação em Brasília. Para a candidata, Vilhena possui importância econômica e estratégica para Rondônia e precisa transformar essa força em representação política.

“Vilhena e o Cone Sul precisam ter voz na Câmara dos Deputados. Nós temos uma região forte, trabalhadora, com uma importância econômica enorme para Rondônia, mas também temos muitas demandas que dependem de investimentos e de articulação em Brasília. Como deputada federal, quero levar essas necessidades para o Congresso, buscar recursos, defender projetos e fazer com que nossa região seja lembrada quando forem tomadas as decisões que definem o futuro do nosso Estado.”

Além do lançamento de sua própria campanha, Vera Paixão participou da inauguração do comitê de campanha em Vilhena da candidata ao Senado Federal Silvia Cristina. A presença no ato reforçou a disposição de construir uma representação política alinhada entre os diferentes níveis do Legislativo em defesa das demandas de Rondônia.

Ao parabenizar Silvia Cristina pela inauguração, Vera destacou a importância de fortalecer a representação do Estado no Congresso Nacional e afirmou que as duas candidaturas compartilham o objetivo de ampliar a presença de Rondônia nas decisões tomadas em Brasília.

“Rondônia precisa de força no Congresso. Nós temos o objetivo de eleger Silvia Cristina a senadora mais votada de Rondônia. Ela é um exemplo de força e coragem e, chegando ao Congresso, quero tê-la como mentora do meu mandato de deputada federal, para que possamos fazer ainda mais por Rondônia. Quero parabenizá-la por este momento e desejar muito sucesso nessa caminhada. Precisamos de representantes comprometidos com o nosso Estado e com a realidade da nossa população.”

A campanha de Vera Paixão segue com agenda de visitas a Vilhena e outros municípios do Cone Sul, onde a candidata apresenta suas propostas e ouve as demandas da população.