TCE-RO reconhece medidas adotadas por Pimenta Bueno no planejamento de licitação

Por ASSESSORIA

Publicada em 18/08/2026 às 08h47

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) reconheceu as medidas adotadas pelo Município de Pimenta Bueno para a revisão do planejamento de uma licitação destinada à aquisição de máquinas e veículos para serviços de infraestrutura.

A revisão realizada antes da contratação contribui para o aprimoramento do processo, reduzindo riscos, ampliando a competitividade e fortalecendo a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A medida também reforça a importância do planejamento nas contratações públicas, contribuindo para que os investimentos destinados à infraestrutura sejam realizados de forma mais eficiente e alinhada às necessidades do município.

O reconhecimento do TCE-RO destaca a atuação do controle externo no acompanhamento e no aperfeiçoamento da gestão pública, contribuindo para o fortalecimento da transparência, do planejamento e da correta aplicação dos recursos públicos.