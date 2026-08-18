Direita livre e proibido estacionar, Semtran reforça atenção às placas de trânsito em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 18/08/2026 às 10h01

No trânsito, uma placa ignorada pode ser suficiente para atrapalhar a circulação de vários veículos. E em Porto Velho isso tem sido constante.

E por esse motivo, a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) chama a atenção para duas sinalizações comuns nas vias da capital, direita livre e proibido estacionar.

A placa de direita livre indica os locais onde o motorista pode fazer a conversão à direita mesmo com o semáforo vermelho, desde que realize a manobra com atenção. A preferência continua sendo do pedestre, e o condutor deve observar o movimento antes de seguir.

O secretário da Semtran, Iremar Torres, destaca que todas as sinalizações tem papel importante na organização das vias.

“É fundamental que o motorista esteja atento às placas. No caso da direita livre, a sinalização permite a conversão e ajuda na fluidez daquele cruzamento, mas sempre com atenção e respeito ao pedestre”.

PROIBIDO ESTACIONAR

Outra sinalização nesse caso da direita livre que merece atenção é a de proibido estacionar. Quando presente na via, o trecho deve permanecer livre de veículos estacionados, evitando obstáculos que possam comprometer a circulação e a visibilidade dos demais condutores.

Para o prefeito Léo Moraes, respeitar a sinalização é uma responsabilidade compartilhada.

“Uma cidade com trânsito mais organizado também depende das atitudes de cada um. Respeitar a sinalização é uma atitude simples que faz diferença na segurança e na mobilidade”.

A orientação da Semtran é que o motorista mantenha atenção às placas durante todo o percurso. Elas não estão nas vias por acaso: cada sinalização tem uma função para tornar o trânsito mais organizado e seguro.