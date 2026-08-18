Seduc prevê novas convocações de professores do cadastro reserva ainda em 2026

Por SECOM

Publicada em 18/08/2026 às 10h50

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) prevê novas convocações de candidatos aprovados no cadastro reserva do Edital nº 1/2026, que contempla o cargo de Professor Classe C, ainda em 2026. As convocações devem ocorrer após a conclusão das posses dos 1.083 professores já convocados para o preenchimento das vagas imediatas previstas no concurso.

O processo de posse dos candidatos convocados segue acontecendo em todo o estado e é conduzido pela Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep). Após a conclusão dessa etapa, serão definidos os próximos passos para as novas convocações do cadastro reserva, conforme as necessidades da rede estadual e as regras estabelecidas no concurso.

Atualmente, existem municípios onde não houve candidatos aprovados em quantidade suficiente para preencher todas as vagas previstas. Por isso, será divulgado o procedimento para o remanejamento de localidade, conforme as regras do concurso. Com a entrada dos novos servidores, vagas que hoje são atendidas por contratos emergenciais passarão, gradualmente, a ser ocupadas por servidores efetivos.

O concurso público da Seduc foi realizado para fortalecer a rede estadual de ensino e ampliar o quadro de servidores efetivos. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), o certame teve provas realizadas em março de 2026 e registrou mais de 128 mil inscritos. A seleção contempla o Edital nº 1/2026, para Professor Classe C, e o Edital nº 2/2026, para Técnicos Educacionais.

No caso dos Técnicos Educacionais, foram convocados 1.573 candidatos para as vagas imediatas. Neste momento, as vagas previstas no concurso são consideradas supridas e, por isso, não há previsão de convocação do cadastro reserva de técnicos em 2026. Entre os cargos de nível médio contemplados estão Agente de Limpeza e Conservação, Agente de Alimentação e Agente de Atividades de Secretariado.