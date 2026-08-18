Adesivaço de Candidato Cássio Gois movimenta a Avenida Porto Velho em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 10h59

O adesivaço do deputado estadual Cássio Gois, realizado na Avenida Porto Velho, em Cacoal, reuniu sua equipe, apoiadores e moradores em um momento marcado por muita animação e demonstrações de apoio.

Durante a mobilização, a equipe esteve nas ruas realizando a adesivagem de veículos e conversando com a população. O clima foi de alegria, com muitas pessoas participando e declarando apoio à caminhada do parlamentar.

Em conversa com a redação, Cássio Gois afirmou que segue “firme e forte nesta jornada” e destacou que tem sentido Deus iluminando seu caminho para dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo como deputado estadual.

Segundo Cássio, a intenção é continuar trabalhando próximo da população e representar os interesses dos rondonienses na Assembleia Legislativa.

“Estou firme e forte nesta jornada. Deus está iluminando muito o meu caminho e quero continuar esse trabalho que já venho fazendo como deputado. Quero continuar sendo o deputado do povo, sempre ouvindo e trabalhando por quem acredita em nosso projeto”, afirmou.

O adesivaço reforçou o clima de mobilização da equipe e marcou mais um momento da caminhada de Cássio Gois, que busca dar continuidade ao trabalho desenvolvido durante seu mandato.

A participação popular e a receptividade durante o evento foram destacadas pela equipe como sinais positivos para os próximos passos da campanha.