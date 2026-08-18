Fernando da BlueRay inicia campanha a deputado federal e diz que quer levar experiência de gestão para Brasília
Por Assessoria
Publicada em 18/08/2026 às 11h10
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Fernando Vilas da Blue Ray (PSD) deu a largada oficial em sua campanha a deputado federal por Rondônia. Com o número 5500, o candidato inicia a disputa defendendo uma atuação voltada ao desenvolvimento do estado e afirmando que pretende levar para Brasília a experiência acumulada ao longo dos anos à frente de instituições e projetos.

Em publicação nas redes sociais, Fernando destacou sua ligação com Rondônia e lembrou que sua história familiar está diretamente ligada ao crescimento do estado. Segundo ele, seu pai chegou à região ainda na década de 1970 e foi em Rondônia que a família construiu sua trajetória.

“Rondônia me formou e me fez quem eu sou hoje”, afirmou. Fernando também ressaltou que nasceu, cresceu e constituiu sua família no estado e que essa relação o levou a participar de iniciativas ligadas ao desenvolvimento econômico e social.

Entre as experiências citadas pelo candidato está sua atuação no Vale do Jamari, especialmente a partir de 2021. Fernando afirma ter participado de articulações envolvendo o Aeroporto de Ariquemes, projetos de expansão urbana e ações para atração de novos investimentos. Ao apresentar esse histórico, ele sustenta que a experiência adquirida fora da política partidária pode contribuir para sua atuação na Câmara dos Deputados.

No vídeo que marca o início da campanha, Fernando também adotou um discurso de cobrança por resultados. “Cansei de ver a sociedade se virando sozinha enquanto quem deveria agir por nós fica parado”, declarou. Em outro momento, afirmou que decidiu deixar a posição de espectador para participar diretamente da disputa eleitoral: “Levantei do sofá porque conheço de perto esses problemas e decidi vir trabalhar”.

Fernando Vilas afirma que pretende concentrar sua campanha na defesa de projetos capazes de gerar oportunidades, atrair investimentos e fortalecer o desenvolvimento dos municípios rondonienses. Para o candidato, sua passagem por instituições e entidades da sociedade civil lhe deu experiência em gestão, articulação e construção de soluções envolvendo diferentes setores.

“Coloquei meu nome à disposição de Rondônia como candidato a deputado federal, levando comigo a experiência e o trabalho que construí ao longo dos anos junto às instituições”, afirmou em sua publicação.

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