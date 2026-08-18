Semtran altera sentido de vias próximas a duas escolas de Vilhena a partir de setembro

Por ASSESSORIA

Publicada em 18/08/2026 às 14h25

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran), informa que, a partir do início do mês de setembro, ocorrerão importantes mudanças nos sentidos das vias próximas às escolas Hermógenes Roberto Nogueira, localizada no bairro Jardim Primavera, e Prof. Aparecida da Silva, no Setor 23.

A partir de 1º de setembro, a Avenida das Violetas e a Rua Girassol, ambas utilizadas para acesso à Escola Hermógenes Roberto Nogueira, passarão a operar em mão única, nos trechos entre a Avenida Vitória Régia e a Rua Vinólia.

Em 3 de setembro, as alterações entrarão em vigor na Rua 2309, localizada na lateral da Escola Prof. Aparecida da Silva, que também passará a operar em sentido único, no trecho entre a Avenida Arlindo Rebelato e a Rua 2304.

De acordo com o secretário da pasta, Rogério Dias, o objetivo da mudança é garantir mais segurança aos estudantes, organizar o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos nos horários de embarque e desembarque escolar.

Durante este período de adaptação, a Semtran orienta que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas vias, respeitem a sinalização e mantenham velocidade reduzida nas proximidades das escolas. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e a fluidez do trânsito, especialmente nos horários de maior movimento.