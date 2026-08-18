Projeto Empresa Amiga da Saúde da Mulher é lançado em Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 14h08

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), participou, na segunda-feira (17), do lançamento do projeto Empresa Amiga da Saúde da Mulher, iniciativa voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

O lançamento foi realizado no Sesc Clementina e reuniu representantes do poder público, instituições parceiras e do setor empresarial. O projeto é uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), em parceria com a Semusa, CDL Ji-Paraná, Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (ACIJIP), Sebrae, Sesc e Hospital de Amor.

A proposta é aproximar as ações de prevenção das mulheres que trabalham no comércio e incentivar as empresas a contribuírem para que suas colaboradoras realizem exames preventivos, especialmente a mamografia e o Papanicolau.

A iniciativa busca ampliar a conscientização sobre a importância dos cuidados periódicos com a saúde e facilitar o acesso aos exames. A realização da mamografia e do Papanicolau, conforme a indicação para cada mulher, é uma importante estratégia para identificar alterações precocemente e possibilitar o acompanhamento adequado.

As empresas que aderirem ao projeto e incentivarem suas colaboradoras, realizando a indicação para o agendamento da mamografia, poderão receber a certificação Empresa Amiga da Saúde da Mulher, como reconhecimento pela participação na iniciativa.

Além de estimular a realização dos exames, o projeto pretende fortalecer a participação do setor empresarial na promoção da saúde das trabalhadoras, criando uma rede de incentivo à prevenção.

Com a participação da Semusa, a Prefeitura de Ji-Paraná integra a parceria entre instituições públicas, entidades representativas e iniciativa privada para ampliar o acesso à informação e fortalecer as ações de prevenção e cuidado com a saúde da mulher no município.