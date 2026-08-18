Primeira Mostra Amazônica reúne artesanato, gastronomia e cultura no Parque Sabiá

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 14h31

A primeira Mostra Amazônica de Artesanato e Gastronomia movimentou o Parque Sabiá, em Cacoal (RO), reunindo famílias, amigos, artesãos e pequenos empreendedores em uma programação marcada pela diversidade cultural, gastronomia, lazer e integração com a natureza. A reportagem é da TV Suruí Cacoal e foi ao ar no programa Comando na TV.

Realizado em um dos espaços verdes da cidade, o evento proporcionou um cenário diferente para quem aproveitou o sábado ao ar livre. Debaixo das árvores, famílias fizeram piqueniques, crianças brincaram pelo gramado e grupos de amigos encontraram espaço até para descansar e colocar a conversa em dia.

A simplicidade das cenas ajudou a traduzir a proposta da Mostra Amazônica: aproximar a comunidade da natureza e, ao mesmo tempo, abrir espaço para quem produz, cria e empreende em Cacoal.

Entre os expositores, o público encontrou uma grande variedade de produtos artesanais. Peças confeccionadas a partir de elementos naturais, chaveiros, objetos decorativos, trabalhos utilizando café, bandejas de resina, luminárias, arandelas, porta-vinhos e outros artigos mostraram a criatividade dos artesãos participantes.

A gastronomia também fez parte da programação, ampliando as opções para os visitantes e contribuindo para transformar o Parque Sabiá em um ponto de encontro durante o evento.

A Mostra também abriu as portas para microempreendedores de diferentes segmentos. Produtos naturais e veganos, cristais, artigos de beleza e outros empreendimentos tiveram espaço para apresentar seus trabalhos diretamente à comunidade.

Para os participantes, a realização da feira no Parque Sabiá trouxe ainda uma novidade. Acostumados com eventos realizados em outros pontos tradicionais de Cacoal, como a Praça Municipal e a região do Beira Rio, expositores destacaram positivamente a escolha do parque.

A adesão da comunidade foi comemorada pelos empreendedores, que aproveitaram a oportunidade não apenas para comercializar seus produtos, mas também para apresentar seus trabalhos e estabelecer contato direto com novos clientes.

Elementos da cultura indígena também ganharam destaque durante a programação. Grafismos foram apresentados ao público, acompanhados de explicações sobre seus significados culturais.

Entre os desenhos demonstrados estava uma representação de cobra-coral associada ao significado de proteção, além de grafismos relacionados à cultura jovem indígena.

A participação reforçou uma das características da mostra: reunir, em um mesmo ambiente, diferentes expressões da identidade amazônica e regional.

Mais do que uma feira comercial, a primeira Mostra Amazônica de Artesanato e Gastronomia proporcionou um sábado de convivência no Parque Sabiá, valorizando talentos locais, pequenos negócios, cultura, sabores e manifestações artísticas.

Entre brincadeiras infantis, piqueniques, artesanato, gastronomia e momentos de descanso sob as árvores, o evento mostrou que iniciativas simples podem aproximar a comunidade e fortalecer quem produz e empreende na própria região.

Foto: ominutonoticias