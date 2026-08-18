Justiça do Trabalho de RO e AC promove 40º Encontro de Magistrados(as) com foco em modernização e humanização

Por TRT-14

Publicada em 18/08/2026 às 14h17

Como parte do compromisso de promover uma prestação jurisdicional cada vez mais eficiente e acessível, a Justiça do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizará, entre os dias 25 e 27 de agosto de 2026, o 40º Encontro de Magistrados e Magistradas. O evento, promovido pela Escola Judicial (Ejud-14) na capital rondoniense, traz como tema central: “Magistratura em transformação: eficiência, fortalecimento e humanização”.

O encontro reunirá especialistas renomados para debater temas que impactam diretamente o dia a dia do jurisdicionado. A programação contará com a presença da juíza Mirella Cahú (TRT-13), que abordará os riscos psicossociais nas ações trabalhistas; do desembargador Carlos Eduardo Oliveira Dias (TRT-15), com foco em elementos probatórios e processuais de acidentes de trabalho; do juiz Marcos Vinícius Barroso (TRT-3), sobre pesquisa patrimonial e análise de dados; e do juiz Fausto Siqueira Gaia (TRT-17), que discutirá o papel da Inteligência Artificial na prática judicial.

Destaque também para o painel “Desafios e Perspectivas da Magistratura Brasileira”, conduzido pelo juiz do trabalho Felipe Augusto de Magalhães Calvet, vice-presidente de Assuntos Trabalhistas da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). O debate proporcionará uma análise ampliada sobre o papel da magistratura no cenário nacional, fortalecendo a integração e o alinhamento da categoria frente às demandas da sociedade.

Serviço essencial

Para a diretora da Ejud-14, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, o aperfeiçoamento contínuo dos magistrados(as) é um investimento direto na qualidade do atendimento à população. “A atualização constante de quem atua na Justiça do Trabalho qualifica a fundamentação das decisões, promove maior celeridade na tramitação dos processos e garante uma atuação humanizada, atenta às necessidades de trabalhadores e empregadores”, destaca.

Em um cenário marcado por novas tecnologias e demandas sociais dinâmicas, o encontro propõe uma reflexão profunda sobre a missão do Judiciário: conciliar a segurança jurídica com uma abordagem que compreenda o impacto real das decisões judiciais no cotidiano das famílias e no desenvolvimento socioeconômico de Rondônia e do Acre.

Compromisso com a sociedade

Ao integrar tecnologia, como a Inteligência Artificial, e sensibilidade humana no centro dos debates, o TRT-14 reforça que, por trás de cada processo, existem trajetórias de vida que dependem de uma resposta efetiva e justa.

A programação foi desenhada para promover a integração e a troca de boas práticas, preparando a magistratura para enfrentar os desafios contemporâneos com o olhar voltado ao bem-estar social.

O evento é uma ação de formação continuada do Tribunal, assegurando que a Justiça do Trabalho da 14ª Região continue sendo um pilar de equilíbrio e cidadania para a sociedade.