PF apura crimes contra a honra e perseguição em Rondônia

Por PF/RO

Publicada em 18/08/2026 às 13h30

Porto Velho/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18/8), a Operação Metadados, com o objetivo de apurar crimes contra a honra e o crime de perseguição no município de Porto Velho.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e medidas cautelares diversas da prisão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, no município de Porto Velho.

As apurações tiveram início a partir de representação encaminhada à Polícia Federal e investigam o uso de meios digitais para suposta prática de imputações caluniosas e de conduta de perseguição contra a vítima, servidora pública federal.

Durante a diligência, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, os quais serão submetidos à perícia para subsidiar o prosseguimento da investigação.