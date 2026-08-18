Marcelo Cruz reúne apoiadores em encontro no comitê de campanha em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 13h40

O comitê de campanha do deputado estadual Marcelo Cruz (Avante), candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia, reuniu mais de 500 pessoas na noite da última segunda-feira (17), em Porto Velho. O encontro contou com a presença de apoiadores, assessores, amigos e integrantes da família Cruz, além do candidato a vice-governador Everton Leoni.

A reunião teve como objetivo apresentar propostas, compartilhar ideias e fortalecer o diálogo entre os candidatos e seus apoiadores. Durante o encontro, Everton Leoni declarou apoio à família Cruz e ressaltou a importância da união e do trabalho conjunto para fortalecer o projeto político. O candidato a vice-governador também afirmou que estará ao lado de Marcelo Cruz e do Pastor Evanildo ao longo da caminhada eleitoral.

“Estamos aqui para somar, dialogar e construir juntos. Declaro meu apoio à família Cruz, ao Marcelo e ao Pastor Evanildo. Quero estar presente nessa caminhada, ouvindo as pessoas e trabalhando por um projeto que represente Rondônia”, afirmou Everton Leoni.

Marcelo Cruz agradeceu a presença dos apoiadores e destacou que o encontro representa um momento de proximidade com as pessoas que acompanham sua trajetória política. O candidato também reforçou a intenção de manter uma campanha baseada no diálogo e na apresentação de propostas.

“É uma alegria receber cada pessoa que veio até aqui. Nossa caminhada é feita com diálogo, trabalho e compromisso. Quero continuar ouvindo a população, apresentando nossas ideias e buscando resultados para Porto Velho e para os municípios de Rondônia”, declarou Marcelo Cruz.

O encontro também teve um momento especial dedicado ao Pastor Evanildo, que completou 72 anos. Durante a reunião, foi exibido um vídeo com imagens e registros de sua trajetória de vida, em uma homenagem preparada pela família e pelos apoiadores.

Emocionado, Pastor Evanildo agradeceu a homenagem e a presença das pessoas que participaram da reunião. Ele destacou a importância da família e dos amigos ao longo de sua trajetória e afirmou que pretende continuar contribuindo com Rondônia.

“Receber uma homenagem como essa, ao lado da minha família e de tantos amigos, é algo que vou guardar no coração. São 72 anos de vida, de aprendizados, de trabalho e de muitas histórias. Agradeço a Deus, à minha família e a cada pessoa que esteve conosco nesta noite”, disse Pastor Evanildo.

O vereador também falou sobre o início da caminhada eleitoral e agradeceu aos apoiadores que participaram das primeiras atividades da campanha. Pastor Evanildo disputa uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSD, com o número 5555.

A reunião ocorreu um dia após o lançamento das campanhas de Marcelo Cruz e Pastor Evanildo. No domingo (16), centenas de apoiadores participaram de um mega adesivaço realizado na avenida Pinheiro Machado, na região central de Porto Velho.

Segundo a organização, mais de 950 carros foram plotados durante o adesivaço. A mobilização reuniu pessoas de diferentes segmentos e transformou parte da avenida em ponto de concentração das duas candidaturas, marcando o início das agendas de campanha.

Marcelo Cruz disputa a reeleição para deputado estadual pelo Avante, com o número 70500. Pastor Evanildo é candidato a deputado federal pelo PSD, com o número 5555. A chapa majoritária tem Adailton Fúria (PSD) como candidato a governador e Everton Leoni como candidato a vice-governador.