Detento de 23 anos é encontrado morto dentro de presídio em Porto Velho

Por JH Notícias

Publicada em 31/08/2026 às 14h15

Um detento de apenas 23 anos foi encontrado morto na madrugada deste domingo (30) dentro da Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho, conhecida como presídio 470, na zona rural de Porto Velho.

A vítima foi identificada como Talisson Adriano Silva de Albuquerque. Após a constatação da morte, a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos no local e a remoção do corpo.

O ponto central do caso ainda permanece sem resposta: o que provocou a morte do detento?

Até a divulgação das primeiras informações, não havia sido esclarecida oficialmente a dinâmica do ocorrido. Por isso, o trabalho pericial será fundamental para estabelecer a causa da morte e indicar se houve ou não participação de terceiros.

A Delegacia Especializada em Assuntos Penitenciários ficará responsável pela investigação.

O caso ocorrido neste domingo dentro de uma das principais unidades prisionais de Porto Velho deverá agora seguir duas frentes fundamentais: a investigação policial e os exames periciais.

Somente após esses procedimentos será possível esclarecer o que realmente aconteceu durante a madrugada dentro do presídio 470.