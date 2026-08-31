Jovem é executado a tiros após invasão de domicílio em Candeias

Por News Rondônia

Publicada em 31/08/2026 às 13h40

Um jovem de 20 anos, identificado como Elyandreson e conhecido pelo apelido de Druw, foi executado a tiros nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, dia 31, no bairro Santa Letícia 1, em Candeias do Jamari, em Rondônia.

De acordo com as informações apuradas no local, criminosos chegaram à residência da vítima e a chamaram. Assim que o rapaz apareceu, um dos suspeitos efetuou um disparo em sua direção. Na tentativa de escapar, o jovem correu para os fundos da casa, mas foi perseguido até o quintal e atingido por novos tiros, morrendo no local.

Relatos de moradores da região indicam que Elyandreson estaria sofrendo ameaças por parte de integrantes de uma facção criminosa. Na tarde de domingo, dia 30, 2 homens teriam ido até a residência da vítima, onde a agrediram, a enforcaram e roubaram seu celular.

Na manhã seguinte, os suspeitos retornaram, chamaram o rapaz novamente e deram início à perseguição que terminou na execução. A PM foi acionada para isolar a área e realizar os procedimentos periciais, enquanto a PC assumiu as investigações para identificar e prender os autores do homicídio.