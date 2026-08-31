Energisa alerta sobre os riscos invisíveis do gato de energia: crime vai muito além das prisões e coloca vidas em perigo

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 31/08/2026 às 13h50

O furto de energia, popularmente conhecido como "gato", continua sendo um dos principais desafios enfrentados pelo setor elétrico em Rondônia. De janeiro a agosto de 2026, 90 pessoas foram presas em operações realizadas em diferentes municípios do estado. As ocorrências tiveram início a partir de denúncias e inspeções técnicas da Energisa.

Apesar das prisões chamarem a atenção, a maior preocupação está nos riscos que nem sempre são percebidos pela população. O furto de energia cria uma série de ameaças invisíveis que podem provocar acidentes graves e comprometer a qualidade do fornecimento para toda a comunidade.

Perigo escondido dentro da instalação

Diferentemente de uma instalação elétrica regular, uma ligação clandestina é feita sem projeto, sem equipamentos adequados e sem qualquer padrão de segurança. Muitas vezes, os cabos ficam expostos, sobrecarregados ou ligados de forma improvisada, aumentando consideravelmente o risco de choques elétricos e incêndios.

"O gato de energia cria riscos que muitas vezes não são percebidos. Uma instalação clandestina pode provocar incêndios, causar choques elétricos, comprometer a rede e colocar em perigo a vida de moradores, vizinhos e até profissionais que atuam no sistema elétrico. É um problema que ultrapassa os limites de um imóvel e pode atingir toda a comunidade", explica o gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Rondônia, Daniel Andrade.

A Energisa reforça que a participação da comunidade é fundamental nesse trabalho. Situações suspeitas podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 190, da Polícia Militar, ou pelos canais oficiais da Energisa, por meio do 0800 647 0120. As informações são tratadas com sigilo e contribuem para reduzir acidentes, prevenir fraudes e tornar a rede elétrica mais segura para toda a população.