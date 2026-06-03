Polícia fecha ponto de tráfico e prende mulher em Jaci-Paraná

Por Newsrondonia.com

Publicada em 03/06/2026 às 09h30

Uma operação da 10ª Delegacia de Polícia Civil, com apoio do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, fechou um ponto de venda de drogas no Distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho. A residência, localizada na Rua Buenos Aires, era monitorada por suspeitas de servir como base para integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Durante a vigilância velada, os agentes observaram a movimentação de usuários de entorpecentes no imóvel. Após flagrarem negociações, a equipe realizou a abordagem tática e encontrou maconha, cocaína, balança de precisão, embalagens e um sistema de monitoramento por câmeras.

A moradora da casa, identificada como Graziela, foi presa em flagrante. O imóvel era ligado a um homem identificado como Natanael Costa da Silva, considerado de alta periculosidade e anteriormente preso por homicídio pela mesma unidade policial.

No momento da prisão, duas crianças, filhas da investigada, estavam no local. Para garantir o bem-estar dos menores, os policiais os conduziram à casa da avó materna. Durante o procedimento, a avó sofreu um desmaio e precisou ser levada à UPA local para receber atendimento médico.

Após assegurar o amparo às crianças, a mulher foi conduzida à Central de Flagrantes. Ela permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.