SINTERO marca presença em Encontro Nacional de Promoção da Igualdade Racial

Por SINTERO

Publicada em 03/06/2026 às 11h07

Entre os dias 27 e 29 de maio, em Brasília, aconteceu o 1º Encontro Nacional de Presidentes de Conselhos de Promoção da Igualdade Racial. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado de Rondônia esteve representado pela Secretária de Gênero e Etnia, Rosa Negra.

O encontro teve como objetivo principal a criação do Fórum Nacional de Conselhos de Promoção da Igualdade Racial (FNPIR). Além disso, o evento buscou consolidar o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR).Durante o encontro, foram assinados a Carta-Compromisso pelo Enfrentamento ao Feminicídio e às Violências Racializadas contra Mulheres, no âmbito do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, e um Acordo de Cooperação Técnica com a Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM) e com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), prevendo ações integradas com as Casas da Igualdade Racial

Também foi apresentado um documento-manifesto, a Carta do Encontro, que formaliza compromissos de estados e municípios com o 2º Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR) e diretrizes de proteção social.