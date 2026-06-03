Criminoso é preso durante tentativa de assaltar promotor de vendas

Por pvhnoticias.com

Publicada em 03/06/2026 às 09h30

Um jovem de 19 anos foi preso na noite de terça-feira (02) após uma tentativa de roubo frustrada na Rua da Beira, no bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um promotor de vendas de 24 anos, caminhava pela via pública quando foi abordada por três suspeitos que estavam em bicicletas. Segundo o relato, os indivíduos exigiram o aparelho celular da vítima mediante ameaça.

Durante a ação, um dos suspeitos desceu da bicicleta e tentou tomar o telefone. Para evitar que o aparelho fosse levado, a vítima arremessou o celular por cima de um muro. O objeto não foi roubado, mas acabou ficando danificado, com a tela trincada.

Após a tentativa frustrada, os três envolvidos tentaram fugir. No entanto, pessoas que presenciaram a ocorrência passaram a perseguir os suspeitos e conseguiram alcançar um deles. Durante a contenção, houve luta corporal entre o suspeito e a vítima, que sofreu lesões na mão e no cotovelo.

Quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, encontrou o suspeito imobilizado por populares. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça.

A bicicleta utilizada na ação e o aparelho celular foram apreendidos. Os outros dois envolvidos conseguiram fugir e não foram localizados.