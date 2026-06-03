Atividade Delegada fortalece segurança em Porto Velho e amplia presença das forças policiais em espaços públicos

Por Letícia Regis

Publicada em 03/06/2026 às 10h59

Implantada pela Prefeitura de Porto Velho em dezembro de 2025, a Atividade Delegada vem consolidando uma nova estratégia de segurança urbana na capital. A iniciativa, desenvolvida em parceria com as forças de segurança pública, ampliou a presença policial em locais de grande circulação de pessoas e recentemente passou a contar com o apoio da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), com o gerenciamento de monitoramento eletrônico.

Inicialmente executada pela Polícia Militar, a ação passou a reforçar o patrulhamento em escolas, praças, parques, hospitais, eventos públicos, vias urbanas e bairros da capital, contribuindo diretamente para o aumento da sensação de segurança da população e para a redução de ocorrências em diferentes regiões da cidade.

O foco das atividades desenvolvidas pela Polícia Penal, está voltado a espaços públicos de grande acesso, como o Espaço Alternativo, Parque da Cidade, Skate Park, Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e Porto Velho Shopping, por exemplo, sempre verificando a movimentação de pessoas monitoradas pelo sistema de vigilância eletrônica (tornozeleira) nessas regiões e tomando as providências cabíveis em caso de descumprimento do regime. A ação já apresentou resultados positivos nas primeiras semanas de atuação.

Segundo o Gerente de Monitoração Eletrônica, Eliel de Souza, as ações integradas contribuíram para a regressão de regime de dezenas de monitorados.

“Através do nosso sistema conseguimos identificar e acompanhar a movimentação de pessoas monitoradas. Em 2 semanas de atuação, 44 monitorados já passaram do regime semiaberto para o fechado após descumprimento de medidas judiciais e registros de irregularidades identificadas durante as fiscalizações. Isso é reflexo de um trabalho conjunto para manter a ordem na cidade”.

Com foco preventivo, a Atividade Delegada vem fortalecendo o trabalho ostensivo nas ruas e garantindo respostas mais rápidas em situações de risco. Entre as principais demandas atendidas pelas equipes estão ocorrências relacionadas a roubos, furtos, perturbação da ordem pública e maus-tratos a animais, casos que registraram redução após o início da operação.

Outro destaque do programa é a atuação dentro das escolas municipais e estaduais. A presença ostensiva das equipes nas unidades de ensino tem ajudado a prevenir conflitos, reforçar a segurança da comunidade escolar e aproximar os profissionais de segurança dos estudantes.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a presença constante das equipes nesses ambientes contribui diretamente para a preservação do patrimônio público e para a retomada segura de áreas de lazer e convivência da capital.

“Quando o poder público ocupa os espaços junto com as forças de segurança, a população volta a se sentir segura para frequentar praças, parques e áreas de convivência. Esse trabalho integrado não protege apenas o patrimônio público, mas principalmente as pessoas, garantindo mais tranquilidade para as famílias de Porto Velho”.

A integração entre Prefeitura e forças de segurança tem sido apontada como um dos diferenciais da iniciativa. A atuação conjunta permite ampliar o alcance das ações preventivas, otimizar o atendimento às ocorrências e garantir maior presença operacional em pontos considerados prioritários pela gestão municipal.

O Coordenador Municipal da Atividade Delegada, Cel. Marcelo Duarte, ressaltou a importância da ação integrada em prol da comunidade.

“Os patrulhamentos em todas as áreas de atendimento são essenciais para garantir a segurança do cidadão. Ter a presença policial seja nas ruas ou até mesmo para acompanhar a rotina de alunos ou de estar em eventos com grande número de pessoas, é muito importante. O nosso papel é fazer com que todos sintam que a cidade está mais organizada e segura”.

Com resultados considerados positivos nos primeiros meses de funcionamento, a Atividade Delegada segue em expansão e deve ampliar ainda mais a cobertura das ações em Porto Velho, consolidando-se como uma importante ferramenta de apoio à segurança pública e de aproximação entre poder público e a comunidade.