Lago do Cuniã ganha reforço para ampliar turismo sustentável

Por André Oliveira

Publicada em 03/06/2026 às 11h40

A valorização do turismo sustentável e das experiências autênticas da Amazônia ganhou um novo capítulo em Porto Velho. A assinatura do convênio entre a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae/RO) marca o início de uma série de ações voltadas ao fortalecimento da Reserva Extrativista Lago do Cuniã (Resex Lago do Cuniã), um dos principais destinos turísticos do município.

O acordo tem como objetivo desenvolver ações estruturantes para inserir a reserva no mercado de negócios turísticos por meio da metodologia de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), promovendo a valorização sustentável da Floresta Amazônica e fortalecendo a atividade turística com foco em inovação, tecnologia, inclusão e geração de oportunidades para as comunidades locais.

Turismo sustentável

Localizada a cerca de 100 quilômetros da capital, a Resex Lago do Cuniã já conta com roteiros turísticos operados durante o verão e o inverno amazônico. Com a parceria, a expectativa é ampliar a promoção do destino, fortalecer sua inserção no mercado turístico e consolidar o local como uma das principais vitrines internacionais do turismo de base comunitária da Amazônia.

Durante a assinatura do termo de convênio, o Sebrae apresentou o plano de trabalho que será executado ao longo da parceria. Entre os objetivos estão o fortalecimento da governança turística, a qualificação da oferta turística local, a promoção sustentável do destino e o posicionamento de Porto Velho e da Resex Lago do Cuniã como uma autêntica experiência da Floresta Amazônica para visitantes nacionais e internacionais.

Para o prefeito Léo Moraes, o investimento no turismo sustentável representa uma oportunidade de desenvolvimento econômico aliada à preservação ambiental e à valorização das comunidades tradicionais.

“O Lago do Cuniã é um patrimônio de Porto Velho e um exemplo de como é possível promover desenvolvimento respeitando a floresta e as pessoas que vivem nela. Estamos trabalhando para fortalecer esse potencial, gerar oportunidades, movimentar a economia local e apresentar ao mundo as riquezas da nossa Amazônia”, destacou o prefeito.

Experiência amazônica

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, destacou que o convênio representa um importante avanço para o desenvolvimento do turismo sustentável no município.

“Estamos falando de um dos maiores patrimônios naturais e culturais de Porto Velho. O Lago do Cuniã reúne biodiversidade, cultura tradicional, gastronomia e experiências únicas da Amazônia. Essa parceria com o Sebrae vai permitir fortalecer o destino, ampliar sua visibilidade e gerar mais oportunidades para as comunidades que vivem e trabalham na reserva".

O diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, ressaltou o potencial da reserva como produto turístico diferenciado. “O Lago do Cuniã possui características únicas e uma forte identidade amazônica. Nosso objetivo é contribuir para que esse potencial seja transformado em oportunidades concretas de desenvolvimento econômico, geração de renda e fortalecimento do turismo sustentável".

COMTUR 2026

Além da assinatura do convênio, a Semtel apresentou projetos estratégicos que estão em andamento para fortalecer o turismo de Porto Velho. Entre eles estão as ações voltadas para a revitalização da Vila Candelária, a implantação do Memorial da Candelária, a recuperação do Cemitério das Locomotivas e a expectativa pelo retorno do tradicional passeio de trem da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

A programação também contou com a realização da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de 2026. O encontro reuniu representantes de instituições ligadas ao desenvolvimento turístico do município, entre elas Fecomércio, Funcultural, Universidade Federal de Rondônia (Unir), Clube de Observadores de Aves de Rondônia (COA-RO), Associação dos Guias de Turismo de Rondônia (AGTUR), Secretaria Municipal de Economia (Semec) e Associação dos Balneários, Parques Temáticos e Hotel Fazenda do Estado de Rondônia (Abharon).