Inscrições de processo seletivo para professor instrutor da educação profissional encerram nesta sexta-feira, 5

Por João Albuquerque

Publicada em 03/06/2026 às 11h55

Professor instrutor que tem interesse em lecionar em cursos profissionalizantes tem até sexta-feira (5), para se inscrever em mais um processo seletivo do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). As inscrições podem ser realizadas através do link, onde constam todas as informações do certame https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/Edital-2-IDEP-RO.pdf

São requisitos para obter credenciamento:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos;

Escolaridade mínima ensino superior completo

Experiência profissional comprovada na área em que pretende atuar ou capacitação na área em que pretende atuar.

Atividades práticas integram a rotina dos cursos técnicos

A seleção e contratação de professor instrutor da educação profissional para lecionar em cursos técnicos organizados na modalidade presencial e a distância tem como objetivo ampliar o corpo docente do Idep. A instituição planeja ampliar o número de matrículas para cumprir as metas do Planejamento Estratégico da gestão estadual.

AVANÇOS

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a qualificação de mão de obra é uma política pública no estado, que vem tendo avanços consideráveis devido aos investimentos em formação profissional. “Rondônia se destaca hoje nacionalmente pelas baixas taxas de desocupação, porque a população rondoniense é preparada para vencer os desafios do mercado de trabalho.”

A capacitação para construir uma carreira de sucesso contempla quem está na busca do primeiro emprego. É o caso da estudante, Evelyn Vitória Reis Malta de 15 anos. No 1º ano do Ensino Médio, a jovem que mora no Bairro Lagoa em Porto Velho, faz o Curso Técnico em Segurança do Trabalho, um dos mais concorridos na atualidade. “Optei por essa área, porque sei que tem muitas oportunidades”, frisou.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a expansão e o fortalecimento da educação profissional é uma meta prioritária do governo de Rondônia. “A contratação de professor instrutor é fundamental para mantermos os resultados de excelência, que estamos tendo nos últimos anos”, salientou, adiantando para quais cidades serão convocados os professores instrutores selecionados.

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Porto Velho (Distritos de Calama e Nova Mutum)

Cacoal

Nova Brasilândia d’Oeste

Pimenta Bueno

Rolim de Moura

Ariquemes

Ji Paraná

Ouro Preto do Oeste

Vilhena