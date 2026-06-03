Por CME

Publicada em 03/06/2026 às 12h02

O Conselho Municipal de Educação (CME) de Porto Velho realizou com êxito o evento "Aprimore", iniciativa voltada ao fortalecimento da gestão educacional e à qualificação dos profissionais que atuam na rede de ensino. O encontro aconteceu no auditório da Fazenda Silvana e reuniu conselheiros, gestores, coordenadores pedagógicos e educadores em uma programação dedicada à formação, ao diálogo e à construção de estratégias para o aprimoramento da educação pública.

Com o objetivo de promover a atualização de práticas pedagógicas e administrativas, além de fortalecer a integração entre os diversos segmentos da educação municipal, o evento contou com palestras ministradas por especialistas reconhecidos nacionalmente: a Dra. Ilma Rodrigues de Souza Fausto, a Dra. Suely Melo de Castro Menezes e o Dr. José Carlos Colares.

Durante as atividades, os palestrantes abordaram temas relevantes para o cenário educacional contemporâneo, apresentando reflexões, experiências e propostas alinhadas aos desafios enfrentados pelas instituições de ensino, com atenção especial à realidade de Rondônia e da Região Norte.

Parceria em prol da qualidade da educação

A realização do "Aprimore" reforçou a importância da atuação integrada entre os órgãos responsáveis pela formulação e execução das políticas educacionais. O Conselho Municipal de Educação destacou o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio de suas ações de incentivo à formação continuada e à valorização dos profissionais da educação.

A parceria institucional demonstra o compromisso conjunto com o fortalecimento da rede municipal de ensino, contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais e para a oferta de uma educação cada vez mais inclusiva, eficiente e alinhada às necessidades da população.

“Investir na formação continuada dos nossos profissionais é investir diretamente na qualidade da educação oferecida às nossas crianças e jovens. Eventos como o ‘Aprimore’ fortalecem o conhecimento, promovem a troca de experiências e contribuem para a construção de uma rede de ensino cada vez mais preparada para os desafios do presente e do futuro. A Prefeitura de Porto Velho seguirá apoiando iniciativas que valorizem nossos educadores e fortaleçam a educação pública do município”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Homenagem reconhece trajetória dedicada à educação

Um dos momentos mais marcantes da programação foi a homenagem prestada à professora Maria Inês da Silva Baptista Zanol, em reconhecimento à sua relevante contribuição para a educação de Porto Velho. Com uma trajetória pautada pelo compromisso com o ensino e pela dedicação à formação de gerações de estudantes, a educadora recebeu o reconhecimento dos participantes em uma cerimônia marcada pela emoção e gratidão.

Compromisso com o futuro

Ao final do encontro, os participantes avaliaram positivamente os resultados alcançados. O "Aprimore" consolidou-se como um espaço de formação, troca de experiências e fortalecimento institucional, reafirmando o compromisso do Conselho Municipal de Educação e da Prefeitura de Porto Velho com a valorização dos profissionais e com a construção de uma educação pública cada vez mais forte, democrática e transformadora.