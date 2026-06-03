Por Secom

Publicada em 03/06/2026 às 11h43

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), encerrou, no sábado (30), a programação do Pavilhão Empresarial Internacional da 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) realizada no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. Ao longo da semana, o espaço reuniu 79 estandes empresariais e institucionais e registrou intensa movimentação de visitantes, acompanhando o recorde de público da feira. Com corredores movimentados e estandes constantemente visitados, o pavilhão concentrou uma programação diversificada, com rodadas de negócios, agendas estratégicas, palestras, apresentações culturais, atividades voltadas à inovação e diversas ações de interação com o público.

A programação incluiu ainda palestras e encontros voltados à cooperação internacional, abertura de mercados e atração de investimentos, com a participação de representante da Câmara de Comércio Texana, que apresentou oportunidades de aproximação comercial e fortalecimento das relações entre Rondônia e mercados externos. O espaço também recebeu ações de interação com o público, incluindo degustações de produtos, sorteios, premiações e entrega de brindes promovidos por instituições e empresas participantes, reforçando a diversidade das atividades desenvolvidas durante a feira.

As conexões estabelecidas ao longo da semana deverão gerar desdobramentos nos próximos meses, contribuindo para a atração de investimentos, a ampliação das exportações e o fortalecimento das cadeias produtivas do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Pavilhão Empresarial Internacional reafirmou o potencial do estado para atrair investimentos, fortalecer parcerias e ampliar a presença dos produtos rondonienses em novos mercados. “Rondônia vem se consolidando como um ambiente cada vez mais favorável para investimentos e geração de negócios. O pavilhão demonstrou a força do nosso setor produtivo e a capacidade do estado de construir conexões estratégicas com investidores e parceiros nacionais e internacionais. Os resultados alcançados durante a feira representam oportunidades que continuarão gerando desenvolvimento, emprego e renda para a população rondoniense”, ressaltou.

Movimentação intensa no Pavilhão Empresarial Internacional durante a 13ª Rondônia Rural Show

De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Célio Ferreira, “o Pavilhão Empresarial Internacional cumpriu seu papel de conectar pessoas, ideias e oportunidades. Encerramos esta edição com importantes agendas construídas, novas perspectivas de negócios e relações institucionais fortalecidas”, destacou.

RODADAS DE NEGÓCIOS

Nas salas de reuniões do Pavilhão Empresarial Internacional, foram realizadas rodadas de negócios e agendas estratégicas, reunindo representantes do setor produtivo, entidades de classe, investidores internacionais, câmaras de comércio e operadores logísticos. Os encontros abordaram oportunidades nos segmentos de alimentos, agronegócio, pescado, combustíveis, produtos naturais, logística e comércio exterior.

As reuniões evidenciaram o crescente interesse de mercados externos pelos produtos de Rondônia. Entre os principais temas discutidos estiveram a ampliação das exportações e a abertura de mercado para os Estados Unidos, por meio da Câmara de Comércio Texana; a construção de novas rotas comerciais com investidores peruanos e a Câmara de Comércio de Madre de Díos, especialmente para soja, pescado e outros produtos do agronegócio; além da prospecção de oportunidades voltadas ao continente africano, com a participação da Câmara de Comércio Afro-Brasileira.

Todas essas pautas serão acompanhadas pela Coordenadoria de Atração de Investimentos (Invest Rondônia/Sedec), que atuará no monitoramento dos desdobramentos, na intermediação de futuras agendas e no acompanhamento dos resultados e oportunidades geradas a partir dos encontros realizados durante a feira.

ESPAÇO DE INOVAÇÃO

Ao longo da semana, o Espaço de Inovação, sob a curadoria técnica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/RO), promoveu debates sobre temas como financiamento para startups, piscicultura, cafeicultura amazônica, cacau de Rondônia e Agricultura 5.0. O espaço também sediou a Maratona de Inovação, que mobilizou participantes na construção de soluções para desafios do setor produtivo, culminando na apresentação e premiação dos projetos desenvolvidos. No último dia, as atividades foram dedicadas à Conservação Ambiental, com palestras sobre as tartarugas do Rio Corumbiara e os serviços ecossistêmicos dos morcegos amazônicos.

Outro destaque foi o podcast institucional Sedecast, que realizou cerca de 60 entrevistas ao longo da semana com especialistas, autoridades, pesquisadores da comunidade acadêmica, empreendedores e representantes de diferentes instituições, ampliando o debate sobre inovação, agronegócio, pesquisa, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.

O quadro “Fala, Expositor!” também abriu espaço para que empresas apresentassem seus produtos, serviços e perspectivas de mercado. Todo o conteúdo foi transmitido ao vivo pelo canal da Sedec RO no YouTube, onde parte das entrevistas permanece disponível ao público.

ATENDIMENTO E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS

Além da programação técnica e cultural, o Pavilhão Empresarial Internacional ofereceu espaços voltados ao atendimento, orientação e articulação institucional. Entre os destaques estiveram a Nota Legal Rondoniense, que realizou atendimento ao público durante toda a feira.

Também marcaram presença a Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), com informações sobre regularização fundiária e serviços relacionados; a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), promovendo os atrativos turísticos de Rondônia; e a Secretaria Especial de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra), apresentando ações de promoção institucional e oportunidades para o estado.

O espaço também contou com salas de atendimento da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), com orientações sobre tributos estaduais, e da Coordenadoria Consultiva de Indústria e Comércio (Consic/Sedec), que prestou esclarecimentos sobre programas de incentivos e benefícios fiscais destinados ao setor produtivo.

Entre os expositores, a avaliação sobre a participação na feira foi positiva. Para Marcelo Medeiros, um dos chocolateiros de Rondônia presentes no Pavilhão Empresarial, o evento foi uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos produtos, fortalecer relacionamentos comerciais e prospectar novos negócios. “A Rondônia Rural Show Internacional nos permitiu apresentar nossos produtos, conquistar novos contatos e fortalecer parcerias. O resultado superou as expectativas. Agradeço à equipe da Sedec pelo suporte durante toda a programação e pela organização do Pavilhão Empresarial Internacional, que proporcionou uma excelente vitrine para os empreendedores de Rondônia”, frisou.