Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 32 milhões

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 03/06/2026 às 11h32

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.014 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 32 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58

24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 57.298,00 cada

1.782 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.272,01 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.