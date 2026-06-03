Formatura do EJA transforma vidas no sistema prisional de Colorado do Oeste

Por Beatriz Ribeiro

Publicada em 03/06/2026 às 11h03

Como parte das políticas públicas de ressocialização, o governo de Rondônia realizou na quinta-feira (28), a formatura de 21 reeducandos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Cadeia Pública Municipal de Colorado do Oeste. A cerimônia marcou a conclusão do Ensino Fundamental e Médio pelos internos, reforçando o compromisso do estado com a educação como ferramenta de transformação e de reinserção social no sistema prisional. A formação foi oferecida pelo Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) Tancredo de Almeida Neves.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) voltadas à ampliação do acesso à educação no ambiente prisional e à criação de novas oportunidades para pessoas privadas de liberdade. A formação escolar representa um passo importante na reconstrução de trajetórias, no fortalecimento da cidadania e na preparação para uma nova perspectiva de vida após o cumprimento da pena.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo tem fortalecido ações que promovem a dignidade e a transformação social no sistema prisional. “Os investimentos em educação no sistema prisional fortalece a ressocialização por meio do conhecimento, ampliando a transformação social e segurança pública para toda a sociedade”, evidenciou.

EDUCAÇÃO E DIGNIDADE

A diretora de Políticas Penais da Sejus, Larissa Guedes, destacou que a educação é uma ferramenta de transformação social e de reconstrução de sonhos. “Esse momento representa esperança, oportunidade e recomeço. A educação é um direito. Quando uma pessoa transforma a própria vida, também impacta positivamente a realidade da família e da sociedade. Estamos plantando uma semente de esperança, que vocês não deixem os sonhos engavetados e continuem acreditando em novas oportunidades, inclusive no ensino superior.”

SUPERAÇÃO E NOVAS OPORTUNIDADES

Educação fortalece ressocialização e novas oportunidades no sistema prisional

Um dos formandos falou sobre a emoção de concluir os estudos e enxergar novas possibilidades para o futuro. “Nem imaginava que conseguiria concluir essa etapa aqui. Aprendi muitas coisas boas e quero continuar estudando. Quando sair daqui, começar uma nova vida com meu diploma em mãos e buscar uma faculdade.”

A superintendente Regional de Educação de Cerejeiras, Marlene Ribeiro, destacou a importância da cerimônia para Colorado do Oeste e para o fortalecimento da educação prisional em Rondônia. “A educação abre caminhos e cria oportunidades para transformar vidas.”

RESSOCIALIZAÇÃO

O diretor-geral da unidade prisional, Wanderson Arruda, ressaltou que a educação tem impacto direto no processo de reintegração social dos reeducandos. “O ensino não serve apenas para a remição de pena, mas também para proporcionar perspectivas de futuro. Muitos chegam aqui sem saber ler e escrever e saem com formação, qualificação e novos objetivos de vida. O conhecimento adquirido dentro da unidade pode ser aplicado fora dela, tanto na vida pessoal quanto no mercado de trabalho.”

O secretário da Sejus, Marcus Rito, enfatizou que o fortalecimento das políticas educacionais no sistema prisional contribui diretamente para a ressocialização e a redução da reincidência criminal. “A educação é uma ferramenta fundamental no processo de transformação social. O governo de Rondônia tem investido em ações que promovam dignidade, qualificação e novas oportunidades aos reeducandos, fortalecendo o compromisso com a reinserção social.”