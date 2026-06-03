Ticiane Pinheiro relembra formatura e cita esforço do pai em crise financeira

Por IG

Publicada em 03/06/2026 às 11h26

Ticiane Pinheiro, de 50 anos, revisitou uma lembrança marcante da juventude ao encontrar seu álbum de formatura. Em vídeos publicados no Instagram nesta segunda-feira (01/06), a apresentadora mostrou registros da colação de grau em jornalismo e relembrou o esforço do pai, Fernando Pinheiro, de 86 anos, durante uma crise financeira da família.

A comunicadora se formou em 1997 na FIAM-FAAM, universidade do grupo FMU. Ao mostrar as fotos da cerimônia, ela destacou que aquele período foi desafiador para os pais e agradeceu, em tom carinhoso, pela dedicação do pai para manter seus estudos.

“Meu paizinho, foi difícil pagar a faculdade, não é? Foi uma fase em que estávamos passando por dificuldades, mas você conseguiu. Meu pai conseguiu”, disse Ticiane Pinheiro.

A lembrança também envolveu Helô Pinheiro, de 82 anos. Segundo Ticiane, a mãe havia estudado na mesma instituição e, por isso, conseguiu participar da cerimônia entregando os canudos aos formandos. Na vez da filha, Helô também foi responsável por entregar o diploma.

Helô Pinheiro participou da colação da filha

Ao abrir o álbum, Ticiane mostrou fotos da turma, dos amigos de faculdade e do momento em que recebeu o canudo. A apresentadora contou que encontrou o material enquanto organizava objetos que seriam levados para o Rio de Janeiro.

O detalhe da presença de Helô Pinheiro tornou a recordação ainda mais afetiva. A eterna Garota de Ipanema ficou na mesa de entrega dos canudos por também ter estudado na FIAM-FAAM, o que permitiu que ela participasse diretamente da conquista da filha.

O resgate da formatura acontece em uma fase de mudanças para Ticiane. No fim de 2025, ela encerrou sua passagem pela Record após dez anos como uma das apresentadoras do Hoje em Dia. Na época, a comunicadora afirmou sentir um “aperto no coração” ao se aproximar dos últimos dias de trabalho na emissora.

Apesar da despedida, Ticiane também falou sobre a importância dos recomeços. A decisão de não renovar o contrato com a Record coincidiu com uma reorganização familiar, já que César Tralli, marido da apresentadora, passou a ter compromissos profissionais no Rio de Janeiro.