SINDSEF-RO informa: Prazo para a Validação Cadastral Obrigatória 2026 é prorrogado para 12 de junho

Por SINDSEF-RO

Publicada em 03/06/2026 às 11h11

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) comunica a todos os seus filiados e à base de servidores federais que o governo federal prorrogou o prazo para a realização da Validação Cadastral Obrigatória deste ano. Agora, todos têm até o dia doze de junho para atualizar seus dados. A decisão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos foi tomada de forma justa para garantir que ninguém saia prejudicado, visto que o portal e o aplicativo SouGov apresentaram falhas técnicas e ficaram fora do ar durante o dia trinta e um de maio.

O Sindsef/RO reforça que a atualização é obrigatória para todos os agentes públicos civis do Poder Executivo federal. Isso inclui aposentados, pensionistas, anistiados políticos, militares, além dos servidores e empregados públicos dos Ex-Territórios, como é o caso de muitos dos nossos filiados em Rondônia. O sindicato alerta que mesmo os servidores que se encontram cedidos, de licença ou em missão fora do país precisam cumprir essa regra dentro do novo prazo estabelecido.

O procedimento é simples, mas deve ser feito exclusivamente de forma digital, acessando o site ou o aplicativo SouGov. Para regularizar a situação, o servidor precisa entrar no sistema, abrir o menu lateral, acessar a aba de cadastro, selecionar a opção de situação cadastral e, por fim, conferir e validar as suas informações. A diretoria do sindicato também pede atenção a um detalhe importante: quem recebe o auxílio-transporte deve aproveitar o momento para recadastrar o benefício. Caso você encontre algum dado errado que não possa ser modificado na mesma hora, basta utilizar a ferramenta de solicitação de correção oferecida pelo próprio aplicativo.

É fundamental que a categoria não deixe essa obrigação para a última hora. A validação cadastral é uma exigência prevista em lei e o seu descumprimento é considerado uma conduta vedada, o que pode resultar em apuração disciplinar por parte da unidade de gestão de pessoas. Caso o servidor ou pensionista enfrente dificuldades ou precise de mais informações, o Sindsef/RO lembra que é possível procurar as Coordenações de Gestão de Pessoal (COGEPs) dos Ex-Territórios ou entrar em contato com a Central de atendimento do Decipex pelo telefone gratuito 0800 978 9004. O sindicato segue vigilante e à disposição para auxiliar a categoria no que for necessário.