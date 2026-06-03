Após desabafo, Virginia Fonseca diz estar muito feia: ‘Não quero mais aparecer aqui’

Por R7

Publicada em 03/06/2026 às 11h16

Virginia Fonseca voltou a compartilhar sua rotina normalmente nas redes sociais, um dia após o desabafo que fez por causa dos ataques que sofreu em um jogo do Brasil, nesta terça-feira (2). A influenciadora, de 27 anos, estava conversando com os seguidores, quando reclamou da própria aparência.

“Nossa, eu estou toda descabelada, tô muito feia, não quero aparecer mais aqui não”, disse ela, em um vídeo. “Hoje estou exercendo meu direito de ser muito feia”, completou.

Nesta segunda-feira (1º), após ter sido xingada pela torcida no Estádio do Maracanã, durante jogo da seleção brasileira no domingo (31), Virginia compartilhou uma publicação sobre violência física e psicológica e depois fez um longo desabafo em seu Instagram.

“Nos relacionamentos, fui julgada. Na maternidade, fui julgada. Quando construí empresas do zero, fui julgada. [...] Quando ousei me desafiar a fazer algo pela primeira vez no Carnaval, fui julgada. Quando meu casamento terminou, fui julgada. Quando tentei recomeçar, fui julgada.”

A influenciadora falou que, durante o jogo, quando foi xingada, se sentiu “acuada”. “Talvez uma das sensações mais ruins que já senti. E isso tudo sem ter feito absolutamente nada. E aí eu entendi uma coisa. Vai ser sempre assim.Se eu trabalhar, vão criticar. Se descansar vão te criticar. Se usar uma roupa que goste, vão criticar. Se eu falar ou me calar, vou receber críticas.

Apoio dos ex

Virginia recebeu apoio de diversos amigos e seguidores depois que desabafou. Vini Jr., ex-namorado da influenciadora, fez questão de deixar uma mensagem no post dela.

“Nunca deixe de ser você. Você é gigante!”, escreveu ele — vale lembrar que Virginia foi xingada logo após o jogador marcar um gol na partida.

Quem também mandou um “recado” para a influenciadora foi o ex-marido, Zé Felipe — de quem ela se separou em maio de 2025 e com quem tem três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. O cantor compartilhou vários emojis de “palmas”.