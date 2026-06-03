Globo muda horário do Em Família para salvar Eliana

Por IG

Publicada em 03/06/2026 às 11h23

O sinal de alerta acendeu nos bastidores da TV Globo. Após o programa Em Família empatar na liderança com o SBT por cerca de 20 minutos no último domingo (31) , a cúpula da emissora agiu rápido. Para proteger Eliana e evitar um desgaste prococe da sua principal novidade dos domingos, a Globo alterou sua estratégia de exibição do próximo final de semana.

O último episódio da atual temporada do programa de Eliana, que vinha sendo exibido rotineiramente na faixa das 14h, sofreu um expressivo adiamento. No próximo domingo (07), a atração irá ao ar cerca de duas horas mais tarde, às 16h, totalmente ao vivo. A mudança visa criar uma espécie de dobradinha de peso com o Domingão com Huck, impedindo que o SBT ganhe terreno.

Eliana da Globo. Foto: Reprodução/TV Globo

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O público da TV Globo começou a ser avisado sobre a mudança na grade de programação, na noite da última segunda. As primeiras chamadas com os novos horários da programação foram ao ar durante os intervalos da novela A Nobreza do Amor. Apesar de Eliana ainda se manter na liderança na capital paulista, a oscilação para baixo acendeu a luz amarela.

Para garantir que a nova estratégia da Globo se reverta em números robustos no ibope da Grande São Paulo, a produção da emissora escalou um reforço de peso para ajudar Eliana. O programa exibirá uma visita exclusiva à casa de Xuxa Meneghel.

Amiga pessoal de Eliana, a eterna Rainha dos Baixinhos abrirá toda a sua intimidade em uma entrevista que promete forte apelo emocional com os fãs, além da gigantesca repercussão nas redes sociais, servindo de chamariz para números mais robustos de audiência.