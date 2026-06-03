Helen Ganzarolli surge em hospital e preocupa seguidores

Por IG

Publicada em 03/06/2026 às 11h20

Helen Ganzarolli movimentou as redes sociais nesta terça-feira (2) ao aparecer em um hospital e atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. A apresentadora do SBT revelou que está em recuperação após enfrentar um problema de saúde no início da semana.

Nos stories do Instagram , a comunicadora compartilhou vídeos diretamente do hospital e mostrou detalhes do tratamento. Segundo Helen Ganzarolli, ela está recebendo medicação intravenosa e já vinha sendo acompanhada desde o dia anterior.

Nas imagens publicadas, a apresentadora aparece em um quarto de hospital, tomando um chá quente, enquanto tranquilizava os seguidores sobre sua melhora.

“Vamos, minha gente. Já estamos aqui tomando as medicações na veia. Já medicada desde ontem. Estou ficando zero bala, logo mais. É isso”, declarou Helen Ganzarolli nas redes sociais.