Copa do Mundo fervendo; Emoção dos Jogos Escolares; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 15/06/2026 às 13h50

Potenciais adversários do Brasil em um cruzamento nas oitavas de final!

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A Copa do Mundo de 2026 segue fervendo nesta segunda-feira (15) com grandes estreias! Pelo Grupo H, a favorita Espanha defende uma invencibilidade de 30 jogos contra a estreante seleção de Cabo Verde, às 12h. Mais tarde, o Uruguai de Marcelo Bielsa encara a perigosa Arábia Saudita querendo evitar zebras.

Pelo Grupo G, a Bélgica de De Bruyne desafia o Egito de Salah, às 15h. Fechando o dia, Irã e Nova Zelândia duelam às 21h em Los Angeles sob forte esquema de segurança e clima político tenso, intensificado após imbróglios com vistos da delegação iraniana e anúncios diplomáticos de Donald Trump.

Tabelinha Rondoniense

Festa da torcida na Copa do Mundo e a retomada histórica dos jogos escolares na capital de Rondônia.

Festa - O clima da Copa do Mundo tomou conta de Porto Velho neste sábado (13)! A prefeitura montou uma superestrutura no centro da cidade, batizada de Rua do Hexa, com telão gigante e atrações musicais locais.

Vestida de verde e amarelo, a torcida rondoniense transformou o espaço em uma linda festa de patriotismo. O repórter Miro Costa registrou de perto a emoção das famílias a cada lance. Apesar do suado empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, a estreia foi marcada por muita confraternização e alegria na capital!

JEM - A emoção tomou conta do Ginásio Cláudio Coutinho com a volta dos Jogos Escolares Municipais de Porto Velho (JEM-PVH). O torneio reúne mais de 2,4 mil alunos de 68 escolas públicas e privadas, disputando diversas modalidades após 10 anos de interrupção.

Para jovens como Airton Riam (futsal) e Júlia Carvalho (basquete), o JEM é a chance de vestir a camisa de suas escolas e sonhar alto rumo às etapas nacionais. O prefeito Léo Moraes e o secretário Cássio Moura celebraram o evento como um marco para o futuro da juventude rondoniense.

