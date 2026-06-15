Com apoio de Ezequiel Neiva, cultura pomerana ganha força em Espigão do Oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 15/06/2026 às 14h20

Tradicional linguiça pomerana foi apreciada pelos visitantes em Espigão do Oeste (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) participou no último domingo (14) da 14ª edição da Pomerfest, realizada em Espigão do Oeste. O evento é considerado uma das principais celebrações da cultura pomerana em Rondônia, reunindo apresentações culturais, gastronomia típica e atividades que mantêm vivas as tradições trazidas pelos imigrantes pomeranos que ajudaram a construir a história da região.

Pomerfest movimentou o município de Espigão do Oeste no último domingo (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

Ezequiel Neiva foi um grande parceiro a partir deste ano da da Associação Pomerana de Espigão do Oeste (Aspomer), destinando recursos para fortalecer a entidade e garantir a realização da festa. Entre os investimentos, estão R$ 150 mil para a aquisição de equipamentos destinados à cozinha industrial da associação e outros R$ 100 mil para apoiar a realização da Pomerfest.



Ela também destacou que o apoio recebido foi fundamental para ampliar o alcance da festa e fortalecer as ações culturais desenvolvidas pela entidade. “Essa festa é um marco de reconhecimento da cultura pomerana e onde ganhamos uma grande proporção com apoio do deputado Ezequiel Neiva. A gente tem condições agora de mostrar nossa cultura”, acrescentou.



Durante o evento, Ezequiel Neiva reforçou a importância de preservar as tradições que fazem parte da formação cultural de Rondônia. “A Pomerfest representa o orgulho de um povo que preserva sua história e suas origens. Valorizar essa cultura é reconhecer a contribuição dos pomeranos para o desenvolvimento de Espigão do Oeste e de todo o nosso estado. É uma tradição que segue viva graças ao empenho da comunidade e merece todo o nosso apoio”, concluiu o parlamentar.



“Investir na cultura é investir na identidade do povo. A comunidade pomerana tem uma história de trabalho, fé e tradição que merece ser valorizada e preservada. Nosso compromisso é continuar apoiando iniciativas que fortalecem as raízes culturais de Rondônia e garantem que esse legado seja transmitido às futuras gerações”, destacou o deputado estadual Ezequiel Neiva.



A presidente da Aspomer, Delizeth Brandt, ressaltou a importância da parceria com o parlamentar para o crescimento da associação e para a valorização da cultura pomerana no município. “Desde que o deputado Ezequiel procurou a gente, a proporção que a nossa associação tomou foi muito grande. Não contávamos com nenhum deputado e nenhum convênio celebrado era celebrado com a associação. Conhecemos o deputado, ele nos procurou e a partir da reunião celebramos dois convênios para este ano. Nossa associação ganhou outra amplitude”, frisou Delizeth.





Ezequiel Neiva pelo apoio à preservação das tradições pomeranas (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)



Fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO e Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar