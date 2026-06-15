Por Ricardo Barros

Publicada em 15/06/2026 às 14h30

O deputado estadual Jean Oliveira (PRD), líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), participou nesta segunda-feira (15) da solenidade de entrega das primeiras viaturas semi-blindadas da história da segurança pública do estado. A iniciativa, promovida pelo Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), representa um importante avanço na modernização da estrutura das forças policiais e na valorização dos profissionais responsáveis pela proteção da população.

Durante a solenidade, Jean Oliveira destacou que o investimento demonstra o compromisso do Governo de Rondônia com a preservação da vida e com a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente do combate à criminalidade.

"Hoje é um dia histórico para a segurança pública de Rondônia. Investir em segurança é proteger vidas. Essas viaturas semi-blindadas representam mais proteção aos nossos policiais, mais eficiência nas operações e mais tranquilidade para a população. Parabenizo o governador Coronel Marcos Rocha por mais esse investimento que valoriza os profissionais da segurança e demonstra o compromisso do Governo com os rondonienses. Como líder do Governo na Assembleia Legislativa, tenho orgulho de acompanhar ações concretas que fortalecem o nosso estado", afirmou Jean Oliveira.

Ao todo, foram entregues 46 veículos do tipo SUV de grande porte, modelo Trailblazer, equipados com blindagem parcial, popularmente conhecidos como "viaturas escudo". O investimento total foi de R$ 16.340.580,00, reforçando o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento das ações de segurança pública.

Antes da aprovação definitiva, os veículos passaram por rigorosos processos de validação técnica conduzidos por comissão da Sesdec. Também foram realizados testes balísticos no laboratório da Dupont Brasil, em Barueri (SP), além de testes dinâmicos na pista da General Motors, em Sorocaba (SP), acompanhados por representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As novas viaturas semi-blindadas proporcionarão maior proteção aos policiais durante ocorrências e operações de alto risco, reduzindo a exposição dos agentes, ampliando a capacidade de resposta das equipes e oferecendo melhores condições de atuação em áreas consideradas críticas.

A entrega das primeiras viaturas semi-blindadas integra o conjunto de investimentos realizados pelo Governo de Rondônia para modernizar a frota operacional, fortalecer o enfrentamento à criminalidade e garantir melhores condições de trabalho às forças de segurança, refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado à população.

FOTOS: Vinicius Braz