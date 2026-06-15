Obras da Linha 625 entram em nova fase e avançam com aplicação de asfalto

Por Antonia Lima

Publicada em 15/06/2026 às 14h13

As obras de pavimentação da Linha 625, em Jaru, seguem aceleradas e já começam a transformar a mobilidade urbana da região. Executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), em parceria com a prefeitura do município, a intervenção contempla aproximadamente 4.800 metros de pista dupla, além de serviços de drenagem superficial e profunda, terraplenagem e pavimentação asfáltica.

Os trabalhos alcançaram uma nova etapa de execução. Dos 4.800 metros, parte do trecho já recebeu pavimentação asfáltica, outro trecho está em fase de imprimação, etapa fundamental para a aplicação do asfalto, e o restante segue em preparação para receber a capa asfáltica. O avanço das obras já começa a trazer mais segurança, conforto e melhores condições de trafegabilidade para a população.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra melhora a infraestrutura urbana e fortalece o desenvolvimento regional. “Estamos trabalhando para levar mais qualidade de vida à população, garantindo melhores condições de tráfego, mais segurança e valorização das áreas urbanas. A pavimentação da Linha 625 é uma demanda importante para Jaru e avança de forma consistente graças ao trabalho conjunto entre o estado e o município”, ressaltou.

Durante visita técnica à obra, o diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, destacou o avanço dos serviços e reforçou a importância da obra para o município. “Acompanhamos de perto cada etapa da execução para garantir a qualidade dos serviços. Esta é uma obra importante para a cidade e moradores, que vai proporcionar mais desenvolvimento para a região, além de melhorar o fluxo de veículos”, afirmou.

Segundo o responsável pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, o trabalho simultâneo em diferentes frentes tem sido fundamental para manter o ritmo acelerado da obra. “Estamos atuando em várias etapas ao mesmo tempo, com equipes distribuídas entre os serviços de preparação da base, imprimação e aplicação do asfalto. Essa estratégia otimiza o cronograma, aumenta a produtividade e permite que a obra avance de forma mais rápida, sem abrir mão da qualidade dos serviços”, explicou.

O gerente da Usina de Asfalto de Jaru, William Amaral, evidenciou o empenho das equipes na execução dos serviços e destacou que os trabalhos seguem avançando conforme o planejamento. Segundo ele, cada etapa da obra é executada com atenção aos critérios técnicos necessários para garantir a durabilidade do pavimento e oferecer uma infraestrutura de qualidade à população que utiliza a via diariamente.