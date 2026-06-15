Prefeitura de Espigão do Oeste realiza 4ª Feira Cultural Café com Milho

Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 14h38

A união faz a força e o intercâmbio de boas ideias faz o nosso estado e os nossos vizinhos crescerem juntos.

É com muita alegria que recebemos aqui, na

A união faz a força e o intercâmbio de boas ideias faz o nosso estado e os nossos vizinhos crescerem juntos.

É com muita alegria que recebemos aqui, na 4ª Feira Cultural Café com Milho, os secretários da prefeitura de Aripuanã-MT. Eles vieram conhecer de perto a estrutura, a organização e o sucesso do nosso evento, buscando referências para levar essa experiência incrível também para a cidade deles.

Espigão d’Oeste se orgulha de ser vitrine de inovação e cultura. Ver que a nossa feira, que celebra as nossas raízes e o potencial do agro, está servindo de inspiração para outros municípios é a prova de que estamos no caminho certo. Esse intercâmbio fortalece os laços entre Rondônia e Mato Grosso, promovendo o desenvolvimento regional e a valorização das nossas tradições.

Sejam muito bem-vindos, amigos de Aripuanã! Que a semente plantada aqui floresça com muito sucesso por lá.

, os secretários da prefeitura de Aripuanã-MT. Eles vieram conhecer de perto a estrutura, a organização e o sucesso do nosso evento, buscando referências para levar essa experiência incrível também para a cidade deles.

Espigão d’Oeste se orgulha de ser vitrine de inovação e cultura. Ver que a nossa feira, que celebra as nossas raízes e o potencial do agro, está servindo de inspiração para outros municípios é a prova de que estamos no caminho certo. Esse intercâmbio fortalece os laços entre Rondônia e Mato Grosso, promovendo o desenvolvimento regional e a valorização das nossas tradições.

Sejam muito bem-vindos, amigos de Aripuanã! Que a semente plantada aqui floresça com muito sucesso por lá.