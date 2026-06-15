Guaporé arranca empate fora de casa e fecha a 1ª fase do Brasileiro da Série D líder e invicto

Por FFER

Publicada em 15/06/2026 às 08h30

O Guaporé encerrou a primeira fase da competição com um empate diante do Independência do Acre na Arena da Floresta em Rio Branco, o time de Rondônia saiu na frente logo aos 26 minutos do primeiro tempo, Igor aproveitou cruzamento na área e fez o primeiro do Jacaré. Ainda no primeiro tempo o Guaporé marcou o segundo gol, com Watthimen, que chutou forte rasteiro para vencer o goleiro Gustavo do time acreano.

A reação do Independência começou três minutos depois, aos 37, Ancelmo recebeu cruzamento na área e diminuiu para o time acreano. O primeiro tempo encerrou com a vantagem de 2 a 1 para o Guaporé. No segundo tempo o Guaporé controlou a partida e tentou somar três pontos com mais uma vitória, mas no finalzinho a partida o time acreano conseguiu chegar ao empate. aos 44 minutos Caíque Gomes chutou forte para deixar tudo igual na Arena da Floresta.

Com o empate de 2 a 2 as duas equipes avançaram para a próxima fase do Brasileiro da Série D, o Guaporé somou 22 pontos e encerrou a primeira fase com a melhor campanha do Grupo A2, o Jacaré da Zona da Mata ao lado do Gama - DF e o Iguatu - CE são as únicas equipes invictas na competição.

Na próxima fase o Guaporé encara o Monte Roraima em duas partidas, a primeira fora de casa e decidi a classificação em casa no Cassolão, já o Independência enfrenta a equipe do Manauara.

Foto: Sueli Rodrigues