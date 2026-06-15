Secretaria Municipal de Fazenda instala ponto de atendimento no Tudo Aqui

Por Jairo Ardull

Publicada em 15/06/2026 às 14h26

Desde segunda-feira (15), está em funcionamento o ponto de atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) no Tudo Aqui, em Ji-Paraná. Os serviços aos contribuintes são oferecidos de segunda à sexta-feira das 7h30 às 13h30. Não é necessário realizar agendamentos.

O Tudo Aqui é uma central de atendimento integrada do governo de Rondônia que reúne dezenas de serviços públicos estaduais e federais em um único local. O principal objetivo do programa, segundo os coordenadores, é facilitar a vida do cidadão, para reduzir o tempo de espera e o deslocamento.

“Nossa intenção foi criar mais uma opção de atendimento para os contribuintes do 2º distrito. Na maioria das vezes, as pessoas tinham que se deslocar para o 1º distrito [na Gerência Geral de Arrecadação] para solicitar algum serviço ligado à tributação municipal. Agora, ficou mais fácil”, explicou o titular da Semfaz, Anderson Cavalcante Oliveira.

Segundo ele, estão disponíveis no Tudo Aqui os serviços de emissão de guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), parcelamentos de débitos com a Prefeitura de Ji-Paraná e emissão avulsa de notas fiscais (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) por serviços efetuados por pessoas físicas.

A nova unidade do Tudo Aqui funciona desde junho de 2025, na avenida Maringá, no bairro Nova Brasília (2º distrito), em frente à Unidade Básica de Saúde L1 Maringá. De acordo com o governo estadual, o espaço trouxe mais agilidade, comodidade e eficiência no atendimento à população do município e região.