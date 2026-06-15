Deputado Alan Queiroz solicita reforma e ampliação da Escola Família Agrícola Vale do Guaporé

Por Jorge Fernando

Publicada em 15/06/2026 às 14h18

Com o objetivo de fortalecer a educação no campo e garantir melhores condições de ensino aos estudantes da região, o deputado estadual Alan Queiroz (PL) indicou ao Governo de Rondônia a reforma e ampliação da Escola Família Agrícola Vale do Guaporé. A proposta visa modernizar a estrutura da unidade, proporcionar mais conforto e segurança à comunidade escolar e ampliar a capacidade de atendimento aos alunos que dependem da instituição para sua formação educacional e profissional.



A unidade escolar desempenha papel fundamental na formação educacional e social das crianças e adolescentes atendidos, sendo referência importante para a comunidade local. Contudo, a atual estrutura física apresenta limitações que comprometem o pleno desenvolvimento das atividades educacionais, necessitando de intervenções que garantem um ambiente mais adequado, confortável e seguro.



A reforma se faz necessária para revitalizar salas de aula, instalações elétricas e hidráulicas, cobertura, banheiros, cozinha, área administrativa e demais espaços, assegurando melhores condições de funcionamento e acessibilidade. Já a ampliação permitirá atender à crescente demanda de estudantes, possibilitando a criação de novos espaços pedagógicos, áreas de convivência e ambientes apropriados para atividades complementares.



O deputado Alan Queiroz destacou a importância de investir na educação do campo e garantir que os estudantes tenham acesso a um ambiente adequado para o aprendizado e desenvolvimento. “Apresentamos essa indicação para que a unidade receba reforma e ampliação, garantindo uma estrutura mais moderna, segura e adequada para alunos, professores e toda a comunidade escolar. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que a educação chegue com mais qualidade e oportunidades a todas as regiões de Rondônia”, disse.



Investir na infraestrutura escolar é investir diretamente na qualidade da educação pública, promovendo dignidade, inclusão e melhores oportunidades de aprendizagem para os estudantes. Além disso, a valorização do ambiente escolar contribui significativamente para o desempenho acadêmico, a permanência dos alunos na escola e o fortalecimento da comunidade.