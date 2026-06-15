Queimadas podem provocar interrupções no fornecimento de energia em Rondônia

Por ENERGISA

Publicada em 15/06/2026 às 14h32

Com a chegada do período de estiagem em Rondônia, a Energisa reforça o alerta para os riscos das queimadas próximas à rede elétrica. Além dos danos ambientais, o fogo pode provocar interrupções no fornecimento de energia, comprometer estruturas elétricas e colocar vidas em perigo.

Em 2025, foram registradas 45 ocorrências de interrupção no fornecimento de energia causadas por queimadas próximas à rede elétrica, impactando cerca de 16 mil clientes em todo o estado. Já em 2026, entre janeiro e junho, foram contabilizadas 17 ocorrências, que deixaram aproximadamente 6 mil clientes sem energia.

O cenário acende um sinal de alerta, especialmente diante das previsões climáticas que indicam a possibilidade de um “super El Niño” em 2026, fenômeno que pode intensificar o calor, reduzir os índices de chuva e agravar ainda mais os riscos de incêndios florestais na região amazônica.

De acordo com a coordenadora de Saúde e Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, o clima seco aliado aos ventos fortes favorece o avanço rápido das chamas e aumenta os riscos para a população e para o sistema elétrico.

“A população precisa estar consciente quanto aos riscos provocados pelas queimadas, que podem resultar em graves acidentes, ameaça à fauna e à flora, danos à infraestrutura elétrica e interrupções no fornecimento de energia”, destaca.

Orientações de segurança

Não utilize fogo para limpeza de terrenos, formação de pastagem ou preparo de plantio;

Respeite a faixa de servidão das linhas de transmissão, mantendo distância segura de 30 a 40 metros;

Evite fazer fogueiras próximas à rede elétrica e redobre a atenção para que brasas não se espalhem;

Nunca jogue pontas de cigarro às margens de rodovias, terrenos ou áreas de vegetação.

Ao identificar incêndios próximos à rede elétrica, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e informe a Energisa pelos canais oficiais de atendimento:

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

Call Center: 0800 647 0120