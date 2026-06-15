Jean Mendonça acompanha 3º Corre Espigão durante programação da Feira Café com Milho e Pomerfest

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/06/2026 às 14h52

O deputado estadual Jean Mendonça acompanhou o 3º Corre Espigão, realizado em Espigão D’Oeste dentro da programação da 4ª Feira Café com Milho e da 14ª Pomerfest.

A presença de atletas e famílias nas ruas foi apontada pelo parlamentar como demonstração do crescimento das corridas de rua entre os rondonienses. Segundo Jean Mendonça, a modalidade tem reunido participantes em torno da superação, da saúde e do bem-estar.

O deputado também afirmou que pretende continuar apoiando o evento, considerado por ele importante para o município. Jean Mendonça ainda parabenizou o prefeito Professor Weliton pela organização da programação.