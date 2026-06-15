Pedro Fernandes entrega voto de Louvor a Policiais Militares por atuação no combate ao tráfico no Vale do Jamari

Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 14h35

Policiais Militares são homenageados com Voto de Louvor por atuação no combate ao tráfico no Vale do Jamari



O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) realizou a entrega de Votos de Louvor da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aos policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar, em Ariquemes, em reconhecimento à atuação destacada em uma importante ocorrência de combate ao tráfico de drogas.



A homenagem teve como objetivo valorizar o trabalho desempenhado pelos policiais que atuam diariamente na preservação da ordem pública e na proteção da sociedade. A ação reconhecida resultou na apreensão de entorpecentes e no enfrentamento à criminalidade, contribuindo para a segurança da população da região.



O comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel PM Rudnei João Bessegatto, destacou que a homenagem representa o reconhecimento ao empenho e à dedicação dos policiais que atuam diariamente na proteção da sociedade.



“Receber esse reconhecimento por meio da Assembleia Legislativa é motivo de orgulho para toda a nossa tropa. Essa homenagem valoriza o esforço dos policiais que, com coragem e profissionalismo, enfrentam diariamente os desafios da segurança pública. Também agradecemos ao deputado Pedro Fernandes pela parceria constante e pelo apoio às ações e investimentos que fortalecem a Polícia Militar e beneficiam toda a sociedade”, afirmou o comandante.



Durante a solenidade, Pedro Fernandes destacou a importância do trabalho realizado pelas forças de segurança e o comprometimento dos profissionais que dedicam suas vidas à defesa da sociedade.



“Esses policiais demonstraram coragem, profissionalismo e compromisso com a segurança da população. O Voto de Louvor é uma forma de reconhecer e agradecer o excelente trabalho que realizam diariamente em defesa das famílias rondonienses”, afirmou o parlamentar.



A homenagem reforça o reconhecimento da Assembleia Legislativa aos profissionais que se destacam no cumprimento de suas funções e que contribuem diretamente para a promoção da segurança e da tranquilidade da população.



Durante a cerimônia, o deputado Pedro Fernandes também foi agraciado com o Diploma Amigo da Polícia Militar, honraria concedida em reconhecimento à parceria mantida com a corporação e aos investimentos destinados ao fortalecimento da estrutura e das ações da Polícia Militar em Rondônia.



Receberam homenagem com Voto de Louvor os policiais militares:



TENENTE CORONEL PM RUDNEI JOÃO BESSEGATTO



2º SARGENTO QPPM GILBERTO DOS SANTOS DORNELES



2º SARGENTO QPPM JOSÉ CARLOS MAXIMIANO



1º SARGENTO QPPM EPITÁCIO GOMES DULTRA



3º SARGENTO QPPM ROBSON RIGOBELLO



3º SARGENTO QPPM WALDINEY ALVES DA COSTA



3º SARGENTO QPPM FABIANO ALVES DE MELO



CABO QPPM SAMUEL FERNANDES LUCENA



CABO QPPM ÉRIKA DE OLIVEIRA ANDRADE



CABO QPPM CLEITON WILLIAN DE ALENCAR