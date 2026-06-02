Colisão entre veículos deixa quatro feridos na BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 02/06/2026 às 09h00

Uma colisão entre um Volkswagen Gol e uma Fiat Toro deixou quatro pessoas feridas no final da tarde desta segunda-feira (01), na BR-364, na entrada do Savana Park, em Jaru.

De acordo com informações apuradas, o Gol seguia no sentido Jaru–Ariquemes quando tentou acessar a entrada do Savana Park e acabou sendo atingido na lateral pela Fiat Toro, que vinha logo atrás. Com o impacto, o Gol capotou, e os dois veículos pararam fora da pista, no canteiro central da rodovia.

O Corpo de Bombeiros e equipes da Nova 364 foram acionados para prestar socorro às vítimas. Foi necessário o uso de equipamento desencarcerador para retirar duas mulheres que ficaram presas no interior do automóvel.

Uma criança que também estava no veículo, devidamente acomodada em cadeirinha, não sofreu ferimentos.