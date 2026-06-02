Prefeitura informa que o IPTU com desconto em Cota Única foi prorrogado até o dia 30 de junho

Por Assessoria

Publicada em 02/06/2026 às 09h17

Espigão d'Oeste, temos uma ótima notícia para você! A Prefeitura Municipal prorrogou até o dia 30 de junho o prazo para pagamento do IPTU com desconto em cota única. Essa é a sua oportunidade de colocar as contas em dia e economizar!

Por que aproveitar?

• Economia real no seu bolso

• Tranquilidade para o resto do ano

• Contribuição direta para os serviços que transformam nossa cidade

Cada pagamento em dia significa mais recursos para saúde, educação, infraestrutura e todos os serviços que chegam até você e sua família. Espigão d'Oeste transforma vidas, e você faz parte dessa transformação!

Como pagar?

Procure a Coordenadoria de Receita ou acesse o portal da Prefeitura para emitir sua guia. Nossas equipes estão prontas para te atender com todo carinho e transparência que você merece.

Não deixe para a última hora! Aproveite o desconto e regularize seu IPTU até 30 de junho.