Prefeitura informa que o IPTU com desconto em Cota Única foi prorrogado até o dia 30 de junho

Espigão d'Oeste, temos uma ótima notícia para você! A Prefeitura Municipal prorrogou até o dia 30 de junho o prazo para pagamento do IPTU com desconto em cota única. Essa é a sua oportunidade de colocar as contas em dia e economizar!
Por que aproveitar?
• Economia real no seu bolso
• Tranquilidade para o resto do ano
• Contribuição direta para os serviços que transformam nossa cidade
Cada pagamento em dia significa mais recursos para saúde, educação, infraestrutura e todos os serviços que chegam até você e sua família. Espigão d'Oeste transforma vidas, e você faz parte dessa transformação!
Como pagar?
Procure a Coordenadoria de Receita ou acesse o portal da Prefeitura para emitir sua guia. Nossas equipes estão prontas para te atender com todo carinho e transparência que você merece.
Não deixe para a última hora! Aproveite o desconto e regularize seu IPTU até 30 de junho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!