PL unifica estratégia para fortalecer Marcos Rogério; Lula ganha mais um palanque em Rondônia com Abib no páreo; e Hildon se fortalece no interior

Por Herbert Lins

Publicada em 02/06/2026 às 09h18

Caso Gordinho da Revoada expõe a existência de um Estado paralelo do crime organizado

CARO LEITOR, a angústia de familiares e amigos chegou ao fim com a localização do corpo do motorista de aplicativo Antonio Marcos dos Santos Filho, de 23 anos, conhecido como “Gordinho da Revoada”. O corpo foi encontrado ontem (1º) em Guayaramerín, cidade boliviana na fronteira com o Brasil. A descoberta encerra dias de buscas e apreensão. Para muitos, a questão não é o motorista de aplicativo Gordinho da Revoada ter ou não se envolvido com atividades ilícitas. O que causa indignação é a existência de um chamado “tribunal do crime”, que se arroga o direito de prender, julgar, condenar e executar pessoas à margem da lei. O mais revoltante é a banalização da barbárie promovida pelas facções criminosas. Vale lembrar que o trabalho das autoridades não pode parar por aí. O crime que vitimou o “Gordinho da Revoada” viralizou nas redes sociais, chocou Rondônia e repercutiu em todo o país.

Envolvidos

Diante da gravidade do caso do Gordinho da Revoada, é dever do governo do Coronel Marcos Rocha (PSD) e do secretário de Segurança Pública, Coronel Pachá, bem como de todas as forças de segurança do Estado aprofundar as investigações, identificar, prender e responsabilizar todos os envolvidos.

Dominação

O mais grave é assistir às facções criminosas transformarem a violência em espetáculo, exibindo seus crimes nas redes sociais como verdadeiros troféus. Ao usar o medo como instrumento de dominação, essas organizações desafiam abertamente o Estado, afrontam a Justiça e impõem à sociedade uma estrutura paralela de poder, na qual investigam, acusam, julgam e executam suas vítimas à margem da lei.

Parabeniza

A coluna parabeniza o governador Coronel Marcos Rocha (PSD), o secretário de Segurança Pública, Coronel Pachá, e todos os profissionais das forças de segurança de Rondônia e da Bolívia que atuaram nas buscas e na localização do corpo do “Gordinho da Revoada”. A atuação integrada das autoridades foi fundamental para dar uma resposta à sociedade e proporcionar um desfecho à angústia de familiares e amigos.

Debate

O deputado federal Thiago Flores (União), delegado da Polícia Civil, e o deputado federal Fernando Máximo (PL), médico legista da corporação, ainda não se manifestaram publicamente sobre o caso do “Gordinho da Revoada”, crime que reacendeu o debate sobre o avanço das facções criminosas em Rondônia.

Manifestou

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) manifestou indignação nas redes sociais ao classificar a execução do “Gordinho da Revoada” como uma barbárie. A dúvida que permanece é quais providências concretas seu gabinete parlamente adotou diante de um crime que expôs, mais uma vez, o avanço das facções criminosas em Rondônia.

Acompanhar

Hoje é dia de sessão na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) e de acompanhar os pronunciamentos dos deputados Delegado Lucas Torres (PL), Delegado Rodrigo Camargo (Podemos) e Ribeiro do Sinpol (PRD), a expectativa é saber como os parlamentares avaliam o avanço das facções criminosas no âmbito estadual.

Pronunciamento

Falando em pronunciamento, quem tem autoridade para falar sobre facções criminosas e tráfico de drogas é a deputada estadual Dra. Taíssa Souza (PL). Com forte atuação em Guajará-Mirim, cidade fronteiriça a Guayaramerín, na Bolívia, onde o “Gordinho da Revoada” foi executado, a parlamentar conhece de perto os desafios impostos pelo tráfico de drogas e pela atuação das facções criminosas na região.

Firme

O pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) tem adotado um discurso firme contra as facções criminosas. Segundo ele, PCC e Comando Vermelho destroem famílias, expandem territórios dominados pelo crime, transformam o medo em instrumento de poder, afastam investimentos e desafiam a autoridade do Estado e da Justiça.

Alinhamento

Falando em discurso, o PL realiza amanhã uma reunião de alinhamento entre os pré-candidatos majoritários e proporcionais. O objetivo da cúpula do partido em Rondônia é unificar a estratégia eleitoral para fortalecer a candidatura de Marcos Rogério ao governo e buscar a vitória já no primeiro turno.

Comparar

A vitória no primeiro turno elimina a realização de um segundo turno, etapa que permite ao eleitor comparar com mais profundidade os projetos e perfis dos dois candidatos mais votados antes de decidir quem governará Rondônia.

Palanque

O presidente Lula (PT) ganhou mais um palanque político na noite de ontem (1º) com o lançamento da pré-candidatura de Pedro Abib ao governo pelo MDB. Horas antes, conversei com Pedro a convite de seu pai, o professor Fábio Hecktheuer, e do professor Dorosnil Alves.

Revelou

O pré-candidato ao governo Pedro Abib (MDB) revelou à coluna que sua filiação ao partido ocorreu a convite do senador Confúcio Moura (MDB). Agora, Pedro terá a missão nada simples de reacender a chama de um MDB que, para muitos, acumula mais cinzas do que brasas na política rondoniense.

Contraste

O pré-candidato ao governo Pedro Abib (MDB) entrou no auditório ao lado de seu padrinho político, o senador Confúcio Moura (MDB). Enquanto Confúcio apostou no tom da camisa verde da esperança, Pedro surgiu com camisa e blazer preto. Para os mais bem-humorados, a cena parecia um contraste entre quem pregava otimismo e quem já chegava vestido para o próprio velório político.

Interior

O pré-candidato ao governo Hildon Chaves (União) segue fortalecendo sua presença no interior. Após participar da Rondônia Rural Show, marcou presença na segunda etapa do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva 2026, em Cabixi, reforçando sua aproximação com as comunidades e seu compromisso com o desenvolvimento regional.

Ritmo

O pré-candidato ao governo Adailton Fúria (PSD) participou no fim de semana do Campeonato de Motocross em Alta Floresta do Oeste. Fiel ao sobrenome e ao estilo, Fúria mostrou que, pelo menos nas agendas políticas e esportivas, segue no ritmo dos “Velozes e Furiosos”.

Concentram

Enquanto os pré-candidatos Samuel Costa (PSB) e Luiz Teodoro (PSOL) concentram suas agendas na capital, ainda sem conseguir expandir a pré-campanha pelo interior. Já o neopetista Expedito Netto (PT) mantém uma estratégia peculiar: surge esporadicamente no debate político e depois desaparece, numa atuação que lembra mais um vagalume eleitoral do que um candidato em pré-campanha permanente.

Prioridade

A julgar pelo resultado nas ruas, a empresa MB parece ter sido contratada pela Prefeitura de Porto Velho para manter impecáveis apenas as avenidas que dão acesso aos condomínios de alto padrão. Enquanto isso, nos bairros periféricos, o mato avança sem resistência, reforçando a sensação de que a limpeza urbana não chega a todos os cantos da cidade com a mesma prioridade.

Destacou

O vereador Gedeão Negreiros (PSDB) destacou, na sessão de ontem (1º) durante sessão na Câmara Municipal (CMPV), a chegada do asfalto ao bairro Porto Cristo. A pavimentação ocorre após as obras de drenagem e terraplanagem e atende a um pedido de providências apresentado pelo parlamentar à Prefeitura de Porto Velho.

Sério

Falando sério, diante da execução brutal do “Gordinho da Revoada”, a sociedade não pode tratar mais esse caso como apenas mais um episódio de violência. É revoltante ver facções criminosas sequestrarem, torturarem, julgarem e executarem pessoas, muitas vezes exibindo seus crimes nas redes sociais. O Estado precisa agir com firmeza, identificar e prender todos os envolvidos. A população exige respostas, justiça e a demonstração de que o crime organizado não está acima da lei.