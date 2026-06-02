Eyder Brasil homenageia presidente da FAPERON com Medalha do Mérito Legislativo em Ji-Paraná

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 02/06/2026 às 10h04

O deputado estadual Eyder Brasil homenageia comMedalha do Mérito Legislativo, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia, Hélio Dias de Souza, em Ji-Paraná. Na mesma ocasião, os associados da FAPERON e do SENAR-AR/RO receberam Voto de Louvor pelo papel essencial no desenvolvimento rural e na valorização do agronegócio rondoniense.

Hélio Dias comanda a FAPERON com uma trajetória de fortalecimento do sistema sindical rural no estado. Sob sua liderança, Rondônia conta com aproximadamente 100 mil produtores rurais em diversas atividades, e o agronegócio responde por cerca de 70% do PIB estadual.

"A FAPERON representa quem alimenta Rondônia e movimenta nossa economia. O presidente Hélio Dias e os associados trabalham muito para que o produtor rural tenha voz, apoio e reconhecimento. Quero deixar meu agradecimento ao Dr. Wilson Dias, que trouxe essa pauta ao nosso gabinete e foi peça fundamental para que essa homenagem acontecesse", afirmou Eyder Brasil.